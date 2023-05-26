Наскальные надписи в Монголии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

«Наскальные надписи Цогта тайджи», прямого потомка Чингисхана, внесены в международный реестр Всемирного документального наследия «Память мира» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает МОНЦАМЭ

На заседании международного консультативного комитета программы «Память мира» были рассмотрены материалы документального наследия из разных стран-участниц, которые подверглись тщательному изучению и всестороннему обсуждению. В результате было отобрано и официально включено в международный реестр всемирного документального наследия 64 уникальных памятника, включая «Наскальные надписи Цогта тайджи».

Ученые и исследователи считают, что «Наскальные надписи Цогта тайджи» являются одним из самых знаковых и важных символов монгольской письменности и литературы 17 века. Надписи поражают не только своей четкостью и красотой чистоты линий букв, но и тем, насколько хорошо они сохранились до наших дней. Также надписи являются свидетельством бурного и драматического времени в истории Монголии 17 века, когда народ Монголии боролся против маньчжуров в период правления Лигдэн хаана.

Фото: montsame.mn