В Бурятию прибыла детский омбудсмен России Мария Львова-Белова

В Улан-Удэ сегодня прибыла уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. В программе ее поездки - посещение детских домов республики, наркодиспансера, встречи с детьми и родителями, а также открытие подросткового этноцентра, сообщили в правительстве Бурятии.«Интересен опыт республики по реабилитации алкогольно- и наркозависимых родителей, потому что, работая с социальным сиротством, мы понимаем, что это одна из главных проблем. Нам нужны конкретные решения, а они адресные, «ювелирные». Сегодня посмотрим, как это работает в Бурятии, потому что об этом я много слышала. Я думаю, что с большими и интересными результатами я буду сегодня уезжать из республики. Наша задача, чтобы вся система детства в республике стала еще лучше», - отметила уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Мария Львова-Белова.Глава Бурятии подчеркнул, что правительство республики планирует поделиться своими практиками. Так в республике реализуется проект «С чистого листа», через который прошли более 200 человек. Проект представляет собой реабилитацию алкогольно- и наркозависимых родителей, при этом дети проживают рядом с родителями.«Вопросы материнства и детства крайне важные. Формирование правильного отношения к детям во всех сферах – образовании, здравоохранении, социальной сфере, в семье – это то, где в первую очередь необходимо создавать условия. Есть особенные дети, которым нужно особые внимание, помощь и поддержка. И здесь мы совместно с помощью федерального центра работаем», - подчеркнул Алексей Цыденов.В своих аккаунтах в мессенджерах он рассказал о том, что сегодня встретил в аэропорту двух матерей-героинь. Вместе с Марией Львовой-Беловой он поздравил Людмилу Николаевну Бадмаеву и ее мужа Алексея Александровича из Закаменского района с присвоением звания «Мать-героиня».«В их большой семье растут 10 детей! А наш омбудсмен Мария Алексеевна сама многодетная мама - воспитывает 10 детей и еще для 13-ти детей является опекуном. Такие семьи - настоящий пример для всех!», - подчеркнул глава Бурятии.«Государство всячески помогает таким семьям. По поручению президента России учреждены детские пособия, единовременные выплаты при рождении детей. В общем, создаются условия, чтобы наши семьи становились больше, чтобы жители страны могли уверенно рожать детей», - сказал он.Фото: egov-buryatia.ru