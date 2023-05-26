Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя

Шесть лет и один месяца проведет в исправительной колонии общего режима 52-летняя жительница Улан-Удэ. Такую меру наказания определил ей суд, признав ее виновной РФ в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 24 декабря прошлого года днем женщина распивала спиртные напитки с сожителем в его квартире на улице Шумяцкого. Спустя некоторое время между ними на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина ударил женщину по лицу. В этот момент у женщины в руках находился кухонный нож, которым она нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине. Позже обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь.Фото: pixabay.com