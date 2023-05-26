Общество 26.05.2023 в 16:44

Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя

В ответ на удар по лицу она кухонным ножом нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине
A- A+
Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя
Шесть лет и один месяца проведет в исправительной колонии общего режима 52-летняя жительница Улан-Удэ. Такую меру наказания определил ей суд, признав ее виновной РФ в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
    
Следствием и судом установлено, что 24 декабря прошлого года днем женщина распивала спиртные напитки с сожителем в его квартире на улице Шумяцкого. Спустя некоторое время между ними на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина ударил женщину по лицу. В этот момент у женщины в руках находился кухонный нож, которым она нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине.  Позже обвиняемая  вызвала скорую медицинскую помощь.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство покушение приговор

Все новости

Жительница Бурятии хотела наказать управляющую компанию за протекающую крышу
26.05.2023 в 17:16
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель
26.05.2023 в 17:02
Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя
26.05.2023 в 16:44
Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр Владимир Павлов амаршалба
26.05.2023 в 16:27
В Улан-Удэ детская «Ночь в театре» пройдет в ГРДТ
26.05.2023 в 16:23
Эксперт о развитии «ТГК-14»: «Стратегический подход к менеджменту себя оправдал»
26.05.2023 в 16:20
«Я здесь живу»
26.05.2023 в 16:18
Владимир Павлов поздравил Мать-героиню из Бурятии
26.05.2023 в 15:54
«Долбились ко мне в дом»
26.05.2023 в 15:42
Медведи пугают жителей района в Бурятии
26.05.2023 в 15:25
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Жительница Бурятии хотела наказать управляющую компанию за протекающую крышу

Женщина хотела взыскать компенсацию морального вреда и требовала провести перерасчет

26.05.2023 в 17:16
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель
Заросшие травой участки являются потенциальными источниками пожаров
26.05.2023 в 17:02
Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр Владимир Павлов амаршалба
26.05.2023 в 16:27
В Улан-Удэ детская «Ночь в театре» пройдет в ГРДТ
Студия «GRDT.School» покажет отчетный спектакль
26.05.2023 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru