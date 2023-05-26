Общество 26.05.2023 в 17:40

Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение ходовых испытаний корвета «Резкий»

Сдаточная команда корвета «Резкий» провелп испытания корабельного радиолокационного комплекса
A- A+
Текст: Номер один
Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение ходовых испытаний корвета «Резкий»
Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение корветом «Резкий», построенным для ТОФ, проверку многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время выхода в море сдаточная команда корвета «Резкий» совместно с его экипажем успешно провели испытания корабельного радиолокационного комплекса. Также в одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж корвета «Резкий» провёл прочностные испытания артиллерийской установки АУ А-190 с выполнением учебно-артиллерийских стрельб. Кроме того, приемо-сдаточная команда провела испытания гидроакустической станции «Минотавр-М» и гидроакустического комплекса «Заря-2».

Ранее экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ провели палубные испытания корвета в заливе Петра Великого, в ходе которых произвели несколько облётов корабля и проверили его радиотехническое вооружение, системы связи и управления авиацией.

Корвет «Резкий» четвёртый в серии многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке «Зея» он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода.

Фото: function.mil.ru
Теги
безопасность флот корвет

Все новости

Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар «Бизнес-планирование»
26.05.2023 в 17:45
Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение ходовых испытаний корвета «Резкий»
26.05.2023 в 17:40
К чему приводит лето
26.05.2023 в 17:30
Жительница Бурятии хотела наказать управляющую компанию за протекающую крышу
26.05.2023 в 17:16
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель
26.05.2023 в 17:02
Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя
26.05.2023 в 16:44
Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр Владимир Павлов амаршалба
26.05.2023 в 16:27
В Улан-Удэ детская «Ночь в театре» пройдет в ГРДТ
26.05.2023 в 16:23
Эксперт о развитии «ТГК-14»: «Стратегический подход к менеджменту себя оправдал»
26.05.2023 в 16:20
«Я здесь живу»
26.05.2023 в 16:18
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
К чему приводит лето
В Бурятии проходит месячник борьбы с ЗППП и раком кожи
26.05.2023 в 17:30
Жительница Бурятии хотела наказать управляющую компанию за протекающую крышу

Женщина хотела взыскать компенсацию морального вреда и требовала провести перерасчет

26.05.2023 в 17:16
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель
Заросшие травой участки являются потенциальными источниками пожаров
26.05.2023 в 17:02
Жительница Улан-Удэ осуждена за покушение на убийство сожителя
В ответ на удар по лицу она кухонным ножом нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине
26.05.2023 в 16:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru