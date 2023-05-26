Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение ходовых испытаний корвета «Резкий»

Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил проведение корветом «Резкий», построенным для ТОФ, проверку многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Во время выхода в море сдаточная команда корвета «Резкий» совместно с его экипажем успешно провели испытания корабельного радиолокационного комплекса. Также в одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж корвета «Резкий» провёл прочностные испытания артиллерийской установки АУ А-190 с выполнением учебно-артиллерийских стрельб. Кроме того, приемо-сдаточная команда провела испытания гидроакустической станции «Минотавр-М» и гидроакустического комплекса «Заря-2».Ранее экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ провели палубные испытания корвета в заливе Петра Великого, в ходе которых произвели несколько облётов корабля и проверили его радиотехническое вооружение, системы связи и управления авиацией.Корвет «Резкий» четвёртый в серии многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке «Зея» он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода.Фото: function.mil.ru