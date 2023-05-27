Общество 27.05.2023 в 13:09

В Бурятии учредили медаль к 100-летию республики

30 мая ею наградят выдающихся жителей региона
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии учредили медаль к 100-летию республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об учреждении медали к 100-летию республики. 30 мая, в день официального образования Республики Бурятия, такими медалями наградят жителей региона, внесших наибольший вклад в развитие своей малой Родины.

Напомним, дизайн награды выбирали путем общего онлайн-голосования. Всего на конкурс было представлено 10 эскизов, за победивший вариант проголосовали 22% от числа всех участников.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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