В Бурятии учредили медаль к 100-летию республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об учреждении медали к 100-летию республики. 30 мая, в день официального образования Республики Бурятия, такими медалями наградят жителей региона, внесших наибольший вклад в развитие своей малой Родины.Напомним, дизайн награды выбирали путем общего онлайн-голосования. Всего на конкурс было представлено 10 эскизов, за победивший вариант проголосовали 22% от числа всех участников.Фото: пресс-служба правительства Бурятии