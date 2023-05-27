Общество 27.05.2023 в 16:36

Бурятия принимает поздравления со столетним юбилеем со всей России

Одним из первых республику поздравил вице-премьер правительства Монголии
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Текст: Константин Воронов
Бурятия принимает поздравления со столетним юбилеем со всей России
В преддверии 100-летнего юбилея в Бурятию начали поступать официальные поздравления из соседних стран, от федеральных органов власти, ведомств и учреждений.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, одним из первых теплые пожелания прислал вице-премьер Монголии, министр экономики и развития Чимэдийн Хурэлбаатар.

- Наши народы тесно связаны узами истории и культуры. Уверен, что и в дальнейшем монголо-бурятское сотрудничество будет развиваться и расширяться. Желаю Республике Бурятия развития и процветания, - говорится в письме заместителя главы исполнительной власти Монголии.

Особый вклад республики, которая стала «надежной опорой» в развитии дружеских дипломатических отношений между Россией и Монголией, отметила и первый секретарь посольства России в Монголии, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Монголии, и.о. директора Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

- Бурятия на протяжении многих лет уверенно и почетно несет особую миссию дружбы народов. Монголы о республике говорят с теплом в душе и называют этот субъект Российской Федерации не иначе, как «ворота дружбы нашего северного соседа», - говорит она в своем поздравлении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил большой опыт региона в организации крупных международных спортивных мероприятий и успехи в популяризации среди населения активного и здорового образа жизни:

- Убеждён, что республика продолжит добиваться высоких результатов на благо России, способствовать решению приоритетных общенациональных задач, - поздравил он жителей региона со знаменательной датой, пожелав крепкого здоровья и отличного настроения.

В своем приветственном адресе руководитель ФАС России Максим Шаскольский подчеркнул значимость старинных обычаев, самобытной культуры Бурятии как неотъемлемой части национального достояния России.

- Величественный, красивый край, родина талантливого многонационального народа, Республика Бурятия славится природными богатствами и гостеприимством. Сегодня республика успешно развивается, становится культурным, туристическим, промышленным центром, - отметил он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил теплые слова в адрес жителей нашего региона.

- Главное богатство Республики Бурятия – это замечательные люди, готовые поделиться с каждым своим душевным теплом, которые живут и работают на благо процветания родной земли, и вносят заметный вклад в укрепление и развитие экономики региона, - говорится в его приветствии.  

В приветствии директора международного детского центра «Артек» Константина Федоренко выражается почтение уникальной истории, богатому культурному наследию и достижениям поколений жителей республики.

- Выражаем признательность за то, что доверяете нам самое дорогое — детей, с которыми «Артек» всегда с нетерпением ждет встречи. От всей души желаем уверенности в подрастающем поколении Бурятии, чтящем традиции и обычаи нашего народа, благополучия и развития, счастья, успехов и новых свершений во имя России!, - обратился он к жителям Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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