Общество 28.05.2023 в 09:39

В Бурятии утилизирован КРС, зараженный бруцеллёзом

Хозяйство, где произошла вспышка болезни, будет считаться безопасным только через 180 дней
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Текст: Номер один
В Бурятии утилизирован КРС, зараженный бруцеллёзом
В Джидинском районе Бурятии умерщвлен бескровным методом и утилизирован крупный рогатый скот, зараженный бруцеллёзом. Возможными причинами возникновения и распространения бруцеллёза мог послужить выпас скота на неблагополучных территориях, смешивание поголовья при пастьбе и на водопое, несанкционированный ввоз в хозяйства зараженных животных, а также - контакт с дикими больными животными, сообщили в республиканской Государственной ветеринарной службе.

Однако хозяйство, где произошла вспышка опасной болезни, будет считаться безопасным при получении подряд двух отрицательных результатов серологических исследований и при отсутствии клинических признаков у животных в течение 180 дней.

Как сообщал «Номер один», по данным ветеринарного ведомства, опасную инфекцию обнаружили 25 мая при плановых исследованиях в одном из хозяйств Джидинского района. Диагноз установлен у 21 головы крупного рогатого скота.

Последний случай бруцеллеза в Бурятии был зарегистрирован в 2020 году в Тункинском районе.

Бруцеллез относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера как для животных, так и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.

Бруцеллёз у животных является латентным заболеванием, которое может протекать без симптомов, поэтому основным методом выявления больных животных являются плановые исследования.

Главной опасностью болезни является то, что ей также болеет человек. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата, иногда могут быть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до 1-2 лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.

Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Фото: Государственная ветеринарная служба РБ
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