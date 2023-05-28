Общество 28.05.2023 в 12:26

В Улан-Улэ гастролирует «Номадик балет»

Звезды монгольского балета представляют неоклассический спектакль
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В Улан-Улэ гастролирует «Номадик балет»
В Улан-Удэ на сцене Бурятского театра оперы и балета  представлен неоклассический спектакль  «Душа» (возрастной ценз: 6+) в исполнении звёзд монгольской хореографии. Балет можно посетить по программе «Пушкинская карта», сообщили в пресс-службе театра.

Неоклассический балет «Душа‎» — мистическая история о любви и дружбе, о важности и ценности семейных отношений и счастье совместного преодоления трудностей, что, по мнению авторов,  стало одним из самых актуальных вопросов для современного общества.

Инициатор создания балета, профессор искусств и артистка балета Э.Долгормаа, воплотила идею балета о семейной паре, мечтающей о ребенке, в своей магистерской диссертации в 2018 году в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. Балетмейстером-постановщиком «‎Души‎» стал профессор искусств и артист балета Э.Эрдэнэжаргал. Главные партии исполняют ведущие солисты  Государственного академического театра оперы и балета Монголии: заслуженная артистка Монголии Б.Саруул (Призрак), Б.Баасансүрэн (Жена) и А.Өлзий-Орших (Муж).

Спектакль создан продюсерским центром «Номадик балет», художественным руководителем которого является заслуженная артистка Монголии Хоролдаваа Гэрэлчимэг.

Договоренность о приезде монгольских артистов балета в Бурятию со  спектаклем «Душа» возникла в о время поездки руководства  Бурятского театра оперы и балета в Улан-Батор в мае этого года.

«В рамках нашей поездки мы посмотрели спектакль «Душа» в Улан-Баторе. Это неоклассический балет  с интересной, авторской подачей, с минималистичными костюмами и декорациями. Мы рады, что наши коллеги из Монголии привезут свой спектакль  и покажут на нашей сцене. Думаю, для поклонников балета это будет интересный и новый опыт», — отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Выступление монгольских артистов в Бурятии состоится при поддержке министерства культуры Бурятии. Показ неоклассического балета «Душа»  в Бурятском театре оперы и балета состоится 28 июня. Билеты в продаже на сайте uuopera.ru  и в кассе театра.

Фото: minkultrb.ru
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