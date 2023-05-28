Бизнес Бурятии готов поддерживать участников СВО и их семьи

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с предпринимательским сообществом, презентовал бизнесменам создающийся в республике филиал фонда «Защитники Отечества» и призвал сотрудничать с фондом, разрабатывая свои меры поддержки, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся государственных мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.«Предложение вам - подумать, как вы со своей стороны можете поддержать. Мы не просим спонсировать фонд. Он полностью работает за бюджетный счет. Но бизнес может предоставлять для участника СВО и его близких какие-то скидки. Например, если человек приходит в фонд за услугами психолога, за помощью в оформлении протеза и т.д., то ему там дают карту или талон партнера, который окажет нужные услуги по отдельной скидке», - обратился к участникам встречи Алексей Цыденов.Уже с предложением прибыли на встречу члены Ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум» - это три компании, организующие семейный отдых. Они выделили 100 бесплатных путевок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии.«Мы надеемся, что эта акция послужит примером, и другие гостевые дома и турбазы в летний сезон откроют свои двери для детей и семей участников СВО», - сказал один из инициаторов акции Александр Барданов.«Мы вручили сто путевок, символизируя столетие республики. Но это не значит, что после юбилея мы прекратим это дело. Мы продолжим оказывать помощь, возможно, за полцены отдых и т.д. То есть, мы на этом не останавливаемся, конечно», - добавила Юлия Базарева, владелица базы отдыха «Синдбад» в Баргузинском районе.Медицинская компания «Диагрупп» уже реализует два направления работы по поддержке участников СВО.«Мы сейчас оказываем помощь семьям участников СВО - вне очереди берём на криопрограмму. Это программа вспомогательных репродуктивных технологий. И обеспечиваем нейрофизиологические лаборатории после ранений, чтобы уточнить диагноз. Ребята к нам приходят на обследования. Пока эти два направления у нас организованы и работают. Также мы готовы взять на себя расходы по привлечению специалистов из города Томск, набирать пациентов, чтобы их оперировали здесь, если загружены государственные больницы», - рассказала генеральный директор компании «Диагрупп» Валентина Дориева.Такую же социально значимую работу ведет частная патронатная служба «Аэлита».«У нас на обслуживании уже есть родители участников СВО. Мы готовы принимать и обеспечивать профессиональный уход за близкими военных, уход оказывают сиделки и социальные работники. Если родители в силу возраста или какого-либо заболевания сами не могут за собой ухаживать, то мы готовы помогать. К нам можно обратиться через отделения соцзащиты», - рассказала Арюна Мылзенова, основательница патронатной службы «Аэлита».Большие торговые сети также выразили полное согласие с целями создания фонда «Защитники Отечества» и готовность осуществлять собственные программы поддержки военных.«Наша сеть с самого начала спецоперации вступила в работу по поддержке наших земляков на СВО. Неоднократно доставляли помощь непосредственно в зону СВО, сам был на Донбассе с такой целью. Дополнительно мы выпустим отдельную карту, запустим свою программу «Защитники Отечества» и в ее рамках разработаем наборы скидок»,- поделился директор группы компаний «Смит» Геннадий Доржиев.«Я считаю, что мы все, бизнес-компании, должны поддержать. Самая понятная поддержка - это дополнительные скидки, и не 0,5 процентов, а именно существенные скидки. Чтобы военнослужащие, возвращаясь, понимали и чувствовали, что их ждут. Поэтому поддерживаем просьбу главы, и запускаем работу по созданию скидочных карт для участников СВО», - подчеркнул Вадим Бредний, основатель группы компаний «Титан».Фото: egov-buryatia.ru