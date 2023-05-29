Общество 29.05.2023 в 10:30

В пригороде столицы Бурятии изымут домашнюю птицу в 73 подворьях

В пятикилометровой зоне Улан-Удэнской птицефабрики ужесточают меры профилактики птичьего гриппа
A- A+
Текст: Номер один
В пригороде столицы Бурятии изымут домашнюю птицу в 73 подворьях
В Бурятии в пятикилометровой зоне Улан-Удэнской птицефабрики, работающей с поголовьем в 300 тыс голов в закрытом технологическом режиме, изымут домашнюю птицу в 73-х хозяйствах граждан, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики .

По итогам противоэпизоотической комиссии дано поручение - изъять домашнюю птицу в зоозащитной зоне с выплатой компенсации. Детали исполнения решения будут прорабатываться.

Также в числе поручений противоэпизоотической комиссии - обеспечить достоверный учет поголовья домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности, провести заседания по вопросам гриппа птиц во всех районах республики, проводить на постоянной основе мониторинг территорий населенных пунктов, побережья водоемов, стихийных свалок и мусорных полигонов на предмет обнаружения трупов птиц.

Напомним, в прошлом году председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту, согласно которой в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий необходимо создать буферные зоны с отсутствием в личных подсобных хозяйствах домашней птицы

В этом году распространителями птичьего гриппа служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Буквально в период с 3 по 16 мая в России было обнаружено 24 случая падежа чаек, при этом трупы были обнаружены вблизи населенных пунктов и водоемов прилегающих к ним.  Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптации к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов.

Снижение риска возникновения высокопатогенного гриппа птиц возможно только за счет неукоснительного соблюдения требований законодательства в области ветеринарии.  Для профилактики заболевания, ежегодно Государственной ветеринарной службой республики проводятся мониторинговые исследования сыворотки крови от домашней и дикой птицы. Так, в 2022 году было планово исследовано 852 пробы материала, в том числе от дикой и синантропной птицы - 343, от домашней птицы – 900 проб, результаты отрицательные.

Учитывая нестабильную ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц, в 2023 году увеличен план лабораторного мониторинга: среди дикой птицы на 25 % - показатель составил 375 проб. Среди домашней птицы план увеличен на 178 % и составил 2500 проб биологического материала. За четыре месяца текущего года исследовано 300 проб от домашней птицы и 10 проб от дикой, результаты отрицательные. Работа продолжается.

Фото: 38fsvps.ru
Теги
инфекции птичий грипп профилактика

Все новости

В пригороде столицы Бурятии изымут домашнюю птицу в 73 подворьях
29.05.2023 в 10:30
В Бурятии в ДТП пострадала подруга байкера
29.05.2023 в 09:52
В Бурятии завершено расследование деятельности ОПГ наркосбытчиков
29.05.2023 в 09:43
Регистрация тургрупп
29.05.2023 в 09:00
Бизнес Бурятии готов поддерживать участников СВО и их семьи
28.05.2023 в 16:44
Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна
28.05.2023 в 16:14
В Улан-Улэ гастролирует «Номадик балет»
28.05.2023 в 12:26
Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз
28.05.2023 в 12:06
Мошенники выманили у жителя Бурятии почти 4 млн рублей
28.05.2023 в 10:05
В Бурятии утилизирован КРС, зараженный бруцеллёзом
28.05.2023 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
В Бурятии завершено расследование деятельности ОПГ наркосбытчиков
Группа занималась бесконтактным сбытом, используя «закладки» героина и синтетических наркотиков
29.05.2023 в 09:43
Регистрация тургрупп
Куда обращаться для регистрации?
29.05.2023 в 09:00
Бизнес Бурятии готов поддерживать участников СВО и их семьи
Предприниматели республики разрабатывают программы поддержки: от бесплатных путевок до скидок в магазинах
28.05.2023 в 16:44
Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна
Восемь из десяти россиян высказываются против рабочей шестидневки                                                            
28.05.2023 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru