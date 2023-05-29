Общество 29.05.2023 в 10:30
В пригороде столицы Бурятии изымут домашнюю птицу в 73 подворьях
В пятикилометровой зоне Улан-Удэнской птицефабрики ужесточают меры профилактики птичьего гриппа
Текст: Номер один
В Бурятии в пятикилометровой зоне Улан-Удэнской птицефабрики, работающей с поголовьем в 300 тыс голов в закрытом технологическом режиме, изымут домашнюю птицу в 73-х хозяйствах граждан, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики .
По итогам противоэпизоотической комиссии дано поручение - изъять домашнюю птицу в зоозащитной зоне с выплатой компенсации. Детали исполнения решения будут прорабатываться.
Также в числе поручений противоэпизоотической комиссии - обеспечить достоверный учет поголовья домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности, провести заседания по вопросам гриппа птиц во всех районах республики, проводить на постоянной основе мониторинг территорий населенных пунктов, побережья водоемов, стихийных свалок и мусорных полигонов на предмет обнаружения трупов птиц.
Напомним, в прошлом году председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту, согласно которой в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий необходимо создать буферные зоны с отсутствием в личных подсобных хозяйствах домашней птицы
В этом году распространителями птичьего гриппа служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Буквально в период с 3 по 16 мая в России было обнаружено 24 случая падежа чаек, при этом трупы были обнаружены вблизи населенных пунктов и водоемов прилегающих к ним. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптации к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов.
Снижение риска возникновения высокопатогенного гриппа птиц возможно только за счет неукоснительного соблюдения требований законодательства в области ветеринарии. Для профилактики заболевания, ежегодно Государственной ветеринарной службой республики проводятся мониторинговые исследования сыворотки крови от домашней и дикой птицы. Так, в 2022 году было планово исследовано 852 пробы материала, в том числе от дикой и синантропной птицы - 343, от домашней птицы – 900 проб, результаты отрицательные.
Учитывая нестабильную ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц, в 2023 году увеличен план лабораторного мониторинга: среди дикой птицы на 25 % - показатель составил 375 проб. Среди домашней птицы план увеличен на 178 % и составил 2500 проб биологического материала. За четыре месяца текущего года исследовано 300 проб от домашней птицы и 10 проб от дикой, результаты отрицательные. Работа продолжается.
Фото: 38fsvps.ru
По итогам противоэпизоотической комиссии дано поручение - изъять домашнюю птицу в зоозащитной зоне с выплатой компенсации. Детали исполнения решения будут прорабатываться.
Также в числе поручений противоэпизоотической комиссии - обеспечить достоверный учет поголовья домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности, провести заседания по вопросам гриппа птиц во всех районах республики, проводить на постоянной основе мониторинг территорий населенных пунктов, побережья водоемов, стихийных свалок и мусорных полигонов на предмет обнаружения трупов птиц.
Напомним, в прошлом году председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту, согласно которой в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий необходимо создать буферные зоны с отсутствием в личных подсобных хозяйствах домашней птицы
В этом году распространителями птичьего гриппа служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Буквально в период с 3 по 16 мая в России было обнаружено 24 случая падежа чаек, при этом трупы были обнаружены вблизи населенных пунктов и водоемов прилегающих к ним. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптации к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов.
Снижение риска возникновения высокопатогенного гриппа птиц возможно только за счет неукоснительного соблюдения требований законодательства в области ветеринарии. Для профилактики заболевания, ежегодно Государственной ветеринарной службой республики проводятся мониторинговые исследования сыворотки крови от домашней и дикой птицы. Так, в 2022 году было планово исследовано 852 пробы материала, в том числе от дикой и синантропной птицы - 343, от домашней птицы – 900 проб, результаты отрицательные.
Учитывая нестабильную ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц, в 2023 году увеличен план лабораторного мониторинга: среди дикой птицы на 25 % - показатель составил 375 проб. Среди домашней птицы план увеличен на 178 % и составил 2500 проб биологического материала. За четыре месяца текущего года исследовано 300 проб от домашней птицы и 10 проб от дикой, результаты отрицательные. Работа продолжается.
Фото: 38fsvps.ru