ЕГЭ-2023: взгляд студентов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) служит одновременно и выпускным экзаменом из школы, и вступительным в вуз уже 15 лет. Как показал опрос студентов 1-3 курсов российских вузов, недавние выпускники школ воспринимают ЕГЭ, прежде всего, как вступительный экзамен в вуз, имеющий неоспоримые преимущества, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил итоги всероссийского интернет-опроса студентов 1-3 курсов о Едином государственном экзамене (ЕГЭ), проведенного совместно с Российским союзом молодежи.В числе преимуществ ЕГЭ: большой выбор вузов (11%), понятная процедура подготовки (14%), объективность оценивания (8%), снижение экзаменационной нагрузки и равные условия для поступления (по 7%). В совокупности это дает возможность и заранее выбрать вуз/вузы, и подготовиться к нужным экзаменам, а значит, поступить туда, куда хочется. Это подтверждают и данные исследования: результаты ЕГЭ позволили 65% недавним выпускниками поступить именно в тот вуз, где они изначально хотели учиться, 21% — в запасной вариант, а 9% — в вынужденный.Чаще поступить в желаемый вуз удается тем, кто изначально подавал документы в один-два вуза (75% vs. 57% среди тех, кто подавал документы в большее количество вузов).Свыше четверти тех, кто подавал документы в три вуза и более, отмечают, что учатся в вузе, который был для них запасным вариантом (29% vs. 12% среди выбирающих из одного-двух вузов). Это значит, что возможность подачи документов в несколько вузов повышает шансы на поступление, стратегия «запасного варианта» оказывается достаточно успешной.Большая часть самих выпускников согласны, что ЕГЭ справляется со своей главной задачей – обеспечением абитуриентам из разных регионов России равных возможностей поступления в любые высшие учебные заведения страны (59%). Это мнение чаще разделяют обучающиеся в сфере математических, естественных и технических наук (по 62%) и те, кто обучается в «желаемом» вузе (куда хотелось поступить) – 64%.Треть опрошенных придерживаются обратной точки зрения: они сомневаются, что ЕГЭ предоставляет равные возможности, в том числе для выпускников из удаленных регионов, поступить в престижные и/или столичные вузы (36%). Эта позиция ближе студентам, обучающимся на коммерческой основе (41%), а также студентам, изучающим общественные и гуманитарные науки (39%).Примечательно, что среди тех студентов, кто переехал учиться в другой регион, и тех, кто остался учиться в вузе в том же регионе, где обучался в школе, существенной разницы во взглядах по этому вопросу нет (считают, что ЕГЭ обеспечивает равные возможности для поступления, 61% и 58% соответственно).Одна из целей ЕГЭ — предоставление абитуриентам возможности участвовать в нескольких вступительных конкурсах одновременно, это могут быть как разные специальности одного вуза, так и разные вузы. Очевидно, что такие возможности влияют на образовательную мобильность выпускников школ. Опрос показал, что более четверти опрошенных (28%) обучаются в вузе не в том регионе, где закончили школу, из них 92% указали причиной смены региона - поступление в вуз. Обучающиеся на бюджетной основе в полтора раза чаще получают образование в другом регионе, чем «коммерческие» студенты (31% vs. 21%).Возможность подачи документов сразу в несколько вузов, которую предоставляет ЕГЭ, также активно используется выпускниками: только четверть выпускников подают документы в один вуз (24%), остальные — в два и более (73%), в том числе 20% — сразу в пять вузов.Стратегии выбора вуза имеют свои особенности. Один вуз чаще выбирали те, кто сейчас обучается на платной основе (34% vs. 20% среди «бюджетников»), косвенно это может указывать на тот факт, что, отказавшись от подачи документов в несколько вузов, снижается шанс прохождения конкурса на бесплатное обучение. Более четверти учащихся в другом регионе (29%) подавали документы в пять вузов.У ЕГЭ есть свои плюсы и минусы. По мнению самих недавних выпускников школ, основные трудности в сдаче ЕГЭ — это сложность заданий (17%), психологическая нагрузка (16%), строгость контроля за проведением экзамена (8%) и сомнения в способности ЕГЭ показать реальные знания ученика (8%). Несмотря на эти сложности, доля тех, кто выбирает ЕГЭ, среди наших респондентов заметно превысила долю тех, кто предпочел бы сдавать вступительные экзамены отдельно (57% против 33%). А значит, существующие сложности не умаляют значения ЕГЭ как экзамена, дающего равные шансы абитуриентам для поступления в желаемый вуз.Среди тех, кто поступил в желаемый вуз, процент предпочитающих ЕГЭ достигает 64% (vs. 55% среди поступивших в «запасной» вуз).В Бурятии уже стартовал основной период ЕГЭ, который продлится до 1 июля. Участники ЕГЭ сдают предметы: география, литература, химия. На участие ЕГЭ в региональной информационной системе в этом году зарегистрировано 6279 участников. В 2022 году было 6100 участников, сообщило минобразования республики.Нынешние участники ЕГЭ: выпускники школ текущего года - 5618 человек; выпускники прошлых лет - 472 человек; выпускники, не завершившие среднее (полное) общее образование (не прошедший ГИА) – 27 человек; выпускники организаций среднего профессионального образования – 154 человек; обучающиеся 10-х классов - 8 человек. В 2022году таких участников было двое.Самыми популярными предметами по выбору являются обществознание, история, биология, информатика, химия.Фото: egov-buryatia.ru