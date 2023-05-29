17 лошадей не допустили к скачкам в Бурятии

В Бурятии с турнира по конным скачкам, состоявшимся 28 мая в Иволгинском районе, сняли 17 лошадей. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, у животных не было ветеринарных сопроводительных документов.«Лошадей на турнир привозили со всей республики, что потенциально несло угрозу эпизоотическому благополучию, окажись хоть одна из них больной. Поэтому все массовые мероприятия с участием животных обязательно проводятся под контролем ветеринарной службы», - пояснили в ведомстве.В Управлении ветеринарии напомнили, что в конце зимы на ипподроме имени Хосаена Хакимова в Забайкальском крае из-за вспышки САПа пришлось умертвить 38 лошадей.САП - крайне заразное инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, истощением животного, развитием язв на коже и в легких, приводящее к летальному исходу. Заболеванию подвержены лошади, ослы, мулы и верблюды, но заразиться от них может и человек.Фото: «Номер один»