Общество 29.05.2023 в 16:34

17 лошадей не допустили к скачкам в Бурятии

У животных не было сопроводительных ветеринарных документов
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Текст: Константин Воронов
17 лошадей не допустили к скачкам в Бурятии
В Бурятии с турнира по конным скачкам, состоявшимся 28 мая в Иволгинском районе, сняли 17 лошадей. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, у животных не было ветеринарных сопроводительных документов.

«Лошадей на турнир привозили со всей республики, что потенциально несло угрозу эпизоотическому благополучию, окажись хоть одна из них больной. Поэтому все массовые мероприятия с участием животных обязательно проводятся под контролем ветеринарной службы», - пояснили в ведомстве.

В Управлении ветеринарии напомнили, что в конце зимы на ипподроме имени Хосаена Хакимова в Забайкальском крае из-за вспышки САПа пришлось умертвить 38 лошадей.

САП - крайне заразное инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, истощением животного, развитием язв на коже и в легких, приводящее к летальному исходу. Заболеванию подвержены лошади, ослы, мулы и верблюды, но заразиться от них может и человек.

Фото: «Номер один»
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