Общество 29.05.2023 в 16:41

Минэкономразвития РФ заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Бурятии

ГОК «Озерный» провел большую работу для того, чтобы подобрать механизмы, позволяющие обеспечить экономическую эффективность проекта
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Минэкономразвития РФ заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Бурятии
Минэкономразвития России заключило трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Бурятией и компанией «Озёрное». Это первое СЗПК, заключенное в регионе, сообщили в правительстве республики.

Планируется построить горно-обогатительный комбинат, проект позволит ежегодно производить около 600 тысяч тонн цинкового и 82 тысяч тонн свинцового концентратов, которые широко применяют в металлургии. Близость предприятия к Транссибирской магистрали и автомобильной трассе Улан-Удэ-Чита упростит сбыт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«СЗПК стал особенно востребован у горнодобывающих компаний, так как механизм фиксирует уровень налогов, в частности НДПИ, что позволяет его снизить. Всего из 53 проектов, которые реализуют при помощи СЗПК, 12 как раз в сфере добычи полезных ископаемых. Объем инвестиций бизнеса превышает триллион рублей», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ГОК «Озерный» провел большую работу для того, чтобы подобрать механизмы, позволяющие обеспечить экономическую эффективность проекта. После запуска в работу горно-обогатительного комбината появится около 1,2 тыс рабочих мест.

«Развитие предприятия для нас означает стабильную заработную плату у населения, расширение налоговой базы, развитие не только района, но и республики в целом. Правительство республики всесторонне поддерживает развитие предприятия, а появление дополнительных гарантий у ГОК в виде механизма СЗПК позволит уверенно продолжать и открывать новые проекты», – говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее о перезапуске механизма СЗПК Максим Решетников доложил Владимиру Путину. Президент позитивно оценил широкую географию применения СЗПК, механизм помогает реализовывать новые проекты в 33 регионах страны. Министр отметил, предприятия сочетают разные меры поддержки Минэкономразвития. СЗПК дополняют кредитами Фабрики проектного финансирования и поручительствами ВЭБ.РФ. В совокупности это позволяет быстрее запустить инвестпроекты и повысить их отдачу как для бизнеса, так и для экономики.

«Мы рады, что в числе первых смогли воспользоваться инструментом СЗПК, обеспечивающим необходимую стабилизацию условий ведения бизнеса на длительный срок. Это огромный стимул для инвестирования и развития реального сектора экономики нашей страны», — отметили в компании «Озерное».

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений – единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и стабилизационную оговорку, неизменность условий реализации инвестпроекта. А именно, условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. После реализации инвестиционного проекта бизнес может компенсировать затраты на строительство инфраструктуры: транспортной, коммунальной, социальной, энергетической или цифровой. Кроме того, инвестор может возместить затраты на уплату купонного дохода, процентов по кредитам и займам.

Напомним, работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ готовит положительное заключение, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны региона РФ и минэкономразвития России. Все новые заявления теперь принимаются в электронном виде через государственную информационную систему «Капиталовложения». Разработчиком и оператором ГИС является ФНС России при методологической поддержке минэкономразвития.

Фото: egov-buryatia.ru
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