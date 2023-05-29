В Улан-Удэ готовится к открытию пансионат для пожилых людей «Нарата»

В столице Бурятии готовится к открытию самый крупный в ДФО пансионат для пожилых людей, возведенный в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Демография». Пансионат рассчитан на 150 мест и оснащен современным оборудованием, мебелью и всем необходимым, сообщили в пресс-службе правительства республики.Помимо постоянного проживания здесь также будет предусмотрена возможность дневного пребывания лиц старшего поколения. Открытие приурочено к 100-летию Бурятии.«В целом объект полностью готов. Отмечу, что объект очень хороший. Таких объектов по стране вообще единицы. В основном, коммерческие. Здесь созданы все условия для того, чтобы наше старшее поколение имело достойные условия. Номера хорошие, много помещений для дополнительного сервиса. Не терпится открыть, чтобы все заработало. Есть еще и большая территория для прогулок. Для наших бабушек и дедушек созданы хорошие условия», - отметил Алексей Цыденов.По проекту здание Центра для граждан старшего поколения и людей с инвалидностью состоит из пяти корпусов, расположенных в виде солнечных лучей. Название учреждения - «Нарата», что означает «Солнечный». Здание выполнено со стеклянными витражами, высокими потолками и просторными залами. Центр готов, оснащен мебелью и оборудованием. В нем предусмотрены: современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д.«В советское время действовали одни нормативы. В нашем пансионате уровень комфортности на порядок выше. Этому способствовало применение передовых рекреационных технологий, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, как того требует наше время. Сейчас мы проводим работу по набору персонала. Это должны быть люди, в первую очередь, милосердные и отзывчивые, не лишенные сострадания и сочувствия. Ведь наши подопечные — это особая категория и с ними нужно работать с душой», - подчеркнула министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способности к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.Фото: egov-buryatia.ru