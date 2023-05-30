В Бурятии производство молока упало более чем на 8,5 проц за год

В Бурятии в хозяйствах всех категорий в 2022 году произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) 42,6 тыс тонн, что на 0,9 % больше, чем в 2021 году, сообщил Бурятстат.При этом доля свиноводства составила 52,5 % от общего объема производства на убой, мясного скотоводства – 40,7 %. В прошедшем году производство свиней уменьшилось на 0,8 %, а крупного рогатого скота увеличилось на 2,4 %.В 2022 году произведено молока 91,5 тыс тонн (91,4 % к 2021 году), яиц - 93,3 млн штук (98,9 %).Доля товарного сектора (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в 2022 году в производстве скота и птицы на убой составила 58,5 %, яиц – 81,7 %. Основные производители молока - хозяйства населения (85,2 % от общего объема производства).Фото: pIxabay.com