Общество 30.05.2023 в 11:42
В Бурятии производство молока упало более чем на 8,5 проц за год
Производство мяса немного выросло, доля свинины составляет 52,5 проц
Текст: Номер один
В Бурятии в хозяйствах всех категорий в 2022 году произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) 42,6 тыс тонн, что на 0,9 % больше, чем в 2021 году, сообщил Бурятстат.
При этом доля свиноводства составила 52,5 % от общего объема производства на убой, мясного скотоводства – 40,7 %. В прошедшем году производство свиней уменьшилось на 0,8 %, а крупного рогатого скота увеличилось на 2,4 %.
В 2022 году произведено молока 91,5 тыс тонн (91,4 % к 2021 году), яиц - 93,3 млн штук (98,9 %).
Доля товарного сектора (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в 2022 году в производстве скота и птицы на убой составила 58,5 %, яиц – 81,7 %. Основные производители молока - хозяйства населения (85,2 % от общего объема производства).
Фото: pIxabay.com
При этом доля свиноводства составила 52,5 % от общего объема производства на убой, мясного скотоводства – 40,7 %. В прошедшем году производство свиней уменьшилось на 0,8 %, а крупного рогатого скота увеличилось на 2,4 %.
В 2022 году произведено молока 91,5 тыс тонн (91,4 % к 2021 году), яиц - 93,3 млн штук (98,9 %).
Доля товарного сектора (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в 2022 году в производстве скота и птицы на убой составила 58,5 %, яиц – 81,7 %. Основные производители молока - хозяйства населения (85,2 % от общего объема производства).
Фото: pIxabay.com
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