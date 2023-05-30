Общество 30.05.2023 в 15:14
К 100-летию Бурятии главе республики сделали правильную «бурятскую» вывеску
Существовавшая раньше вывеска не отвечала современным нормам бурятского языка
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии произошло примечательное культурно-политическое событие – на крыльце здания Народного Хурала, которое находится в самом центре Улан-Удэ, появились новые вывески главы и парламента республики на бурятском языке.
Бурятскоязычные вывески, наряду с русскоязычными, на стене возле парадной двери существовали и раньше. Но они не отвечали современным нормам бурятского языка.
Как ранее писал «Номер один», в начале 2023 года в правительстве республики решили, что вывески на административных зданиях следует все же привести в соответствие с официально принятым сегодня вариантом бурятского языка, имеющего в регионе статус государственного.
Радует, что решение успели реализовать к 100-летнему юбилею республики. Новенькие вывески золотистого цвета ярко блестят в солнечный день и видны издалека.
Отметим, сейчас бурятский язык нуждается в усилении внимания к его сохранению и развитию. В том числе, в сфере его публичного использования. Данную замену некорректных вывесок на корректные можно считать частью такой работы.
Позднее, чтобы избежать ошибок, мэрия приняла решение сделать официальный перевод названий улиц на бурятский язык и использовать их. Были также разработаны новые дизайн-макеты двуязычных уличных табличек.
Но время идет, а никаких свежих новостей о дублировании улан-удэнских улиц не слышно. Была надежда, что мэрия проведет дублирование улиц к 100-летию республики, но увы. Республиканские органы успели поработать со своими «бурятскими» вывесками, а муниципалитет с уличными табличками – не успел.
А ведь это не только расширило бы использование бурятского языка, но и прибавило бы Улан-Удэ колорита, который интересен туристам.
Распространение бурятского языка в Бурятии должно продолжаться. Будем следить за этой темой.
Фото: «Номер один»
Бурятскоязычные вывески, наряду с русскоязычными, на стене возле парадной двери существовали и раньше. Но они не отвечали современным нормам бурятского языка.
Так, на вывеске Хурала было написано «БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН АРАДАЙ ХУРАЛ», тогда как сейчас слово «республикын» является некорректным для официального использования. Этим же недостатком обладала соответствующая вывеска главы региона. На русскоязычных вывесках все было написано нормально.
Как ранее писал «Номер один», в начале 2023 года в правительстве республики решили, что вывески на административных зданиях следует все же привести в соответствие с официально принятым сегодня вариантом бурятского языка, имеющего в регионе статус государственного.
Радует, что решение успели реализовать к 100-летнему юбилею республики. Новенькие вывески золотистого цвета ярко блестят в солнечный день и видны издалека.
Отметим, сейчас бурятский язык нуждается в усилении внимания к его сохранению и развитию. В том числе, в сфере его публичного использования. Данную замену некорректных вывесок на корректные можно считать частью такой работы.
В последние годы для увеличения присутствия языка коренного народа в публичном пространстве мэрия Улан-Удэ начала работу по дублированию городских улиц на второй государственный язык. Увы, дублирование пошло с грубыми нарушениями – изготовленные двуязычные уличные таблички отличались очень безграмотным написание названий по бурятски.
Позднее, чтобы избежать ошибок, мэрия приняла решение сделать официальный перевод названий улиц на бурятский язык и использовать их. Были также разработаны новые дизайн-макеты двуязычных уличных табличек.
Но время идет, а никаких свежих новостей о дублировании улан-удэнских улиц не слышно. Была надежда, что мэрия проведет дублирование улиц к 100-летию республики, но увы. Республиканские органы успели поработать со своими «бурятскими» вывесками, а муниципалитет с уличными табличками – не успел.
А ведь это не только расширило бы использование бурятского языка, но и прибавило бы Улан-Удэ колорита, который интересен туристам.
Распространение бурятского языка в Бурятии должно продолжаться. Будем следить за этой темой.
Фото: «Номер один»
Тегибурятский язык