К 100-летию Бурятии главе республики сделали правильную «бурятскую» вывеску

Так, на вывеске Хурала было написано «БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН АРАДАЙ ХУРАЛ», тогда как сейчас слово «республикын» является некорректным для официального использования . Этим же недостатком обладала соответствующая вывеска главы региона. На русскоязычных вывесках все было написано нормально.





В последние годы для увеличения присутствия языка коренного народа в публичном пространстве мэрия Улан-Удэ начала работу по дублированию городских улиц на второй государственный язык. Увы, дублирование пошло с грубыми нарушениями – изготовленные двуязычные уличные таблички отличались очень безграмотным написание названий по бурятски.





В Бурятии произошло примечательное культурно-политическое событие – на крыльце здания Народного Хурала, которое находится в самом центре Улан-Удэ, появились новые вывески главы и парламента республики на бурятском языке.Бурятскоязычные вывески, наряду с русскоязычными, на стене возле парадной двери существовали и раньше. Но они не отвечали современным нормам бурятского языка.Как ранее писал «Номер один», в начале 2023 года в правительстве республики решили, что вывески на административных зданиях следует все же привести в соответствие с официально принятым сегодня вариантом бурятского языка, имеющего в регионе статус государственного.Радует, что решение успели реализовать к 100-летнему юбилею республики. Новенькие вывески золотистого цвета ярко блестят в солнечный день и видны издалека.Отметим, сейчас бурятский язык нуждается в усилении внимания к его сохранению и развитию. В том числе, в сфере его публичного использования. Данную замену некорректных вывесок на корректные можно считать частью такой работы.Позднее, чтобы избежать ошибок, мэрия приняла решение сделать официальный перевод названий улиц на бурятский язык и использовать их. Были также разработаны новые дизайн-макеты двуязычных уличных табличек.Но время идет, а никаких свежих новостей о дублировании улан-удэнских улиц не слышно. Была надежда, что мэрия проведет дублирование улиц к 100-летию республики, но увы. Республиканские органы успели поработать со своими «бурятскими» вывесками, а муниципалитет с уличными табличками – не успел.А ведь это не только расширило бы использование бурятского языка, но и прибавило бы Улан-Удэ колорита, который интересен туристам.Распространение бурятского языка в Бурятии должно продолжаться. Будем следить за этой темой.Фото: «Номер один»