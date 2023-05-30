Житель Бурятии признался в убийстве 21-летней давности

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жителя Селенгинского района, совершенном 21 год назад, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 28 сентября 2002 года поздно вечером в ограде дома по улице Горной города Гусиноозерска между малознакомыми мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой потерпевший начал выталкивать обвиняемого из ограды дома. В этот момент обвиняемый разозлился, достал из-за пазухи куртки заряженное огнестрельное оружие и произвел два выстрела. Один в область грудной клетки и один выстрел в область головы 27-летнему потерпевшему. После этого он скрылся. Дошел до шахтерского котлована, разобрал оружие на приклад, цевье, ствол и выкинул их в разные провалы в котловане. Далее обвиняемый вернулся к себе домой, и на протяжении нескольких лет, никому о случившемся не рассказывал.Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Ранее, при допросе в качестве свидетеля, обвиняемый давал показания о своей непричастности к совершению преступления, так как не хотел, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Он выдвигал версию, что преступление совершил другой мужчина, который уже умер и не может это опровергнуть.Однако работа по уголовному делу не прекращалась. В ходе психофизиологического исследования, проведенного с использованием полиграфа, у обвиняемого обнаружены реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении. Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признался в преступлении и раскаялся.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: unsplash.com