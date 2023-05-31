Общество 31.05.2023 в 09:30
В Бурятии открылся филиал фонда поддержки участников СВО
Бойцы и члены их семей смогут получить там все меры поддержки
Текст: Константин Воронов
Регионы Дальнего Востока стали первыми, где открылись созданные по указу президента России Владимира Путина филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». 30 мая, в день основания Республики Бурятия, глава республики Алексей Цыденов принял участие в открытии регионального филиала.
«Фонд начнёт прием ветеранов с 1 июня. Подобраны координаторы. Координаторы эти прошли обучение. Задача фонда - оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки по лечению, обучению новым специальностям, трудоустройству», - отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев.
С работой филиала уже смогли ознакомиться ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, которые проходят лечение в республике и проводят дома отпуск.
«Этот центр - это космос, куда можно прийти, и в одном месте решить все свои вопросы, никуда не бегая, или отправить своих родственников, которые могут приехать и решить. В этом здании чувствуется настоящая забота государства. Если все, что здесь обозначено, будет работать в том режиме, в котором заявлено, то это огромный шаг вперёд, это уверенность наших бойцов, это заряд энергии и поднятие боевого духа, а нам это сейчас очень необходимо», - поделился командир группы специального назначения с позывным Колокол.
Ветеран боевых действий, прошедший спецоперацию и военный конфликт в Афганистане, отметил своевременность создания фонда.
Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.
Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Отдельным направлением работы фонда станет взаимодействие с волонтерскими организациями, которые оказывают помощь военнослужащим.
«Миссия высокая и серьезная. Каждую семью будут курировать социальные координаторы, которые прошли обучение в Хабаровске», - рассказала руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Лоцман.
Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, «в самое ближайшее время организация деятельности филиалов фонда будет рассмотрена на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Фонд начнёт прием ветеранов с 1 июня. Подобраны координаторы. Координаторы эти прошли обучение. Задача фонда - оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки по лечению, обучению новым специальностям, трудоустройству», - отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев.
«Сегодня 39 человек уже отобраны, они прошли специальную подготовку, здесь работают на постоянной основе. Но главное - это не только фонд. Главное - это все мы вместе с вами, это все наше общество. Чтобы мы не знали слово «усталость», чтобы сегодня, завтра, послезавтра помогли столько, сколько нужно. Я желаю нашим ребятам быстрее победить и вернуться! А мы здесь под контролем президента сделаем все, чтобы им помочь», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
С работой филиала уже смогли ознакомиться ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, которые проходят лечение в республике и проводят дома отпуск.
«Этот центр - это космос, куда можно прийти, и в одном месте решить все свои вопросы, никуда не бегая, или отправить своих родственников, которые могут приехать и решить. В этом здании чувствуется настоящая забота государства. Если все, что здесь обозначено, будет работать в том режиме, в котором заявлено, то это огромный шаг вперёд, это уверенность наших бойцов, это заряд энергии и поднятие боевого духа, а нам это сейчас очень необходимо», - поделился командир группы специального назначения с позывным Колокол.
Ветеран боевых действий, прошедший спецоперацию и военный конфликт в Афганистане, отметил своевременность создания фонда.
«Я с 90 года являюсь членом организации ветеранов войны в Афганистане. И мне есть, с чем сравнивать. Когда наши ребята возвращались тогда, какое отношение было в стране, не было выделено каких-то специальных ресурсов для реабилитации и лечения, трудоустройства и т.д. То, что сейчас происходит, это очень обнадёживает. У нас в начале марта с главой республики была встреча, и мы ряд вопросов поднимали по семьям погибших, по раненым. И в конце встречи я сказал, что есть большой блок вопросов и предложений, чтобы создать какой-то институт специалистов, чтобы курировать каждую семью. И когда услышал выступление президента, я понял, что его мысль опередила, и сейчас уже такое воплощение получила», - отметил ветеран боевых действий Александр Васильев.
Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.
Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.
Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Отдельным направлением работы фонда станет взаимодействие с волонтерскими организациями, которые оказывают помощь военнослужащим.
«Миссия высокая и серьезная. Каждую семью будут курировать социальные координаторы, которые прошли обучение в Хабаровске», - рассказала руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Лоцман.
Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, «в самое ближайшее время организация деятельности филиалов фонда будет рассмотрена на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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