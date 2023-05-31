В Бурятии открылся филиал фонда поддержки участников СВО

«Сегодня 39 человек уже отобраны, они прошли специальную подготовку, здесь работают на постоянной основе. Но главное - это не только фонд. Главное - это все мы вместе с вами, это все наше общество. Чтобы мы не знали слово «усталость», чтобы сегодня, завтра, послезавтра помогли столько, сколько нужно. Я желаю нашим ребятам быстрее победить и вернуться! А мы здесь под контролем президента сделаем все, чтобы им помочь», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.





«Я с 90 года являюсь членом организации ветеранов войны в Афганистане. И мне есть, с чем сравнивать. Когда наши ребята возвращались тогда, какое отношение было в стране, не было выделено каких-то специальных ресурсов для реабилитации и лечения, трудоустройства и т.д. То, что сейчас происходит, это очень обнадёживает. У нас в начале марта с главой республики была встреча, и мы ряд вопросов поднимали по семьям погибших, по раненым. И в конце встречи я сказал, что есть большой блок вопросов и предложений, чтобы создать какой-то институт специалистов, чтобы курировать каждую семью. И когда услышал выступление президента, я понял, что его мысль опередила, и сейчас уже такое воплощение получила», - отметил ветеран боевых действий Александр Васильев.







«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.







Регионы Дальнего Востока стали первыми, где открылись созданные по указу президента России Владимира Путина филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». 30 мая, в день основания Республики Бурятия, глава республики Алексей Цыденов принял участие в открытии регионального филиала.«Фонд начнёт прием ветеранов с 1 июня. Подобраны координаторы. Координаторы эти прошли обучение. Задача фонда - оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки по лечению, обучению новым специальностям, трудоустройству», - отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев.С работой филиала уже смогли ознакомиться ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, которые проходят лечение в республике и проводят дома отпуск.«Этот центр - это космос, куда можно прийти, и в одном месте решить все свои вопросы, никуда не бегая, или отправить своих родственников, которые могут приехать и решить. В этом здании чувствуется настоящая забота государства. Если все, что здесь обозначено, будет работать в том режиме, в котором заявлено, то это огромный шаг вперёд, это уверенность наших бойцов, это заряд энергии и поднятие боевого духа, а нам это сейчас очень необходимо», - поделился командир группы специального назначения с позывным Колокол.Ветеран боевых действий, прошедший спецоперацию и военный конфликт в Афганистане, отметил своевременность создания фонда.Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Отдельным направлением работы фонда станет взаимодействие с волонтерскими организациями, которые оказывают помощь военнослужащим.«Миссия высокая и серьезная. Каждую семью будут курировать социальные координаторы, которые прошли обучение в Хабаровске», - рассказала руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Лоцман.Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, «в самое ближайшее время организация деятельности филиалов фонда будет рассмотрена на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа».Фото: пресс-служба правительства Бурятии