Каждый четвертый житель Бурятии - ребенок

В детских домах, домах ребенка, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 2022 года проживало 536 детей.





В Бурятии с момента проведения Всероссийской переписи населения 2010 доля детей в возрасте до 18 лет увеличилась на 31,6 тыс. человек (на 13,8%) и составила на начало 2023 года (по предварительным данным) 259,9 тыс. человек или 26,7% от общей численности населения. Такие данные обнародовал Бурятстат к Международному дню защиты детей.Из общего числа детей 34% - это дошколята (0-6 лет). Большинство детей (56,6%) проживает в городской местности.В январе-марте 2023 года в Бурятии родилось 2502 младенца, что на 265 (9,6%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно среди родившихся мальчиков больше, чем девочек: 1309 мальчиков (51,5%) и 1193 девочки (48,5%). В возрасте 0-17 лет на 100 девочек приходится 105 мальчиков.В структуре очерёдности рождений за первый квартал 2023 года 28,4% родившихся являлись первенцами, 27,1% – вторыми детьми, 26,5% – третьими, 18% – четвертыми и более.Фото: «Номер один». Инфографика: Бурятстат