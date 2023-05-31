Общество 31.05.2023 в 16:08

В Улан-Удэ на маршрут №2 теперь выходят три «Волгобаса»

Автобусы большой вместимости на пути с птицефабрики до СНТ «Профсоюзник» будут востребованы
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В Улан-Удэ на маршрут №2 теперь выходят три «Волгобаса»
В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» с 31 мая добавляет на маршрут №2 еще один автобус большой вместимости – «Волгабас». Теперь с птицефабрики до СНТ Профсоюзник пассажиров будут перевозить три больших автобуса, сообщила пресс-служба предприятия.

Один из автобусов будет курсировать как «дачный», на нем действует льготный проездной для дачников-пенсионеров, стоимостью 450 рублей.

Напомним, ежедневно МУП «Городские маршруты» выпускает в рейс 123 автобуса средней и большой вместимости. Вместе с прибавившимся «Волгабасом» по маршруту №2, общее число автобусов составит 124 единицы. В июне планируется дальнейшее увеличение выпуска подвижного состава.



Фото: egov-buryatia.ru и autobus03.ru
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