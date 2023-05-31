В Улан-Удэ на маршрут №2 теперь выходят три «Волгобаса»

В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» с 31 мая добавляет на маршрут №2 еще один автобус большой вместимости – «Волгабас». Теперь с птицефабрики до СНТ Профсоюзник пассажиров будут перевозить три больших автобуса, сообщила пресс-служба предприятия.Один из автобусов будет курсировать как «дачный», на нем действует льготный проездной для дачников-пенсионеров, стоимостью 450 рублей.Напомним, ежедневно МУП «Городские маршруты» выпускает в рейс 123 автобуса средней и большой вместимости. Вместе с прибавившимся «Волгабасом» по маршруту №2, общее число автобусов составит 124 единицы. В июне планируется дальнейшее увеличение выпуска подвижного состава.Фото: egov-buryatia.ru и autobus03.ru