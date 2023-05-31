Общество 31.05.2023 в 17:44

В Улан-Удэ строящийся дом от «Бест плюса» рискует стать проблемным

Квартиры в ЖК «Любимый» ждут 232 «дольщика»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ строящийся дом от «Бест плюса» рискует стать проблемным
В Улан-Удэ строительство 14-этажного жилого комплекса «Любимый» на улице Боевой, которое ведет компания «Бест плюс», вызвало серьезную обеспокоенность в Фонде поддержки граждан-участников долевого строительства. Как сообщили в организации, строительство этого объекта идет с серьезными отставаниями от графика. Сегодня в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства под председательством зампреда Евгения Луковникова. Однако руководство «Бест плюс» мероприятие проигнорировало и не явилось для объяснения причин отставания и путей их решения.

Как уточнили в Фонде, готовность ЖК «Любимый» на сегодня составляет более 90%, ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на II квартал этого года. Зампред правительства Евгений Луковников намерен выехать с инспекцией на объект, чтобы окончательно определить дальнейший план работы по этому жилому дому, завершение строительства которого ждут 232 «дольщика».

«Тогда окончательно и определим: либо погружаем в реестр проблемных объектов этот многоквартирный дом, либо застройщик нам представит детальный план завершения его строительства в рамках установленного срока», – подчеркнул Евгений Луковников.

Как выяснилось на совещании, также у компании «Бест-плюс» накопилась дебиторская задолженность по договору присоединения к сетям теплоснабжения в размере 2,3 млн рублей и за потреблённую тепловую энергию – 2,7 млн рублей.

Напомним, сейчас в Улан-Удэ официально считаются проблемными несколько объектов: 13-тиэтажный жилой комплекс «Столица» (блок 3) на ул. Ключевской, 90А, 3-хэтажные дома №№ 9 и 10 на ул. Алтан Газар и 2-й этап жилого комплекса «Проспект» (9-ти и 12-тиэтажные блоки) на проспекте Строителей.

Фото: «Номер один»
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