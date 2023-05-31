Общество 31.05.2023 в 18:35

В Улан-Удэ дедушка и внук высаживают цветы в центре города

Трогательное видео снял случайный прохожий
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ дедушка и внук высаживают цветы в центре города
Случайный прохожий, проходя мимо памятника «Мать Бурятия», увидел, как пожилой мужчина вместе с юношей высаживают цветы. Он пришел к выводу, что это, скорее всего, дедушка со своим внуком. Вскоре трогательные видеокадры попали в паблик «Аноним 03». 

«Возле статуи "Мать Бурятия" высаживают цветы дедушка с внуком, так мило!», - пишет автор анонимного поста. 

В комментариях под постом, пользователи выразили свое восхищение поступком горожан. 

- Пример для потомков и не на словах, а на деле. 

- Вот это и называется - единение поколений.

- Это и есть патриотизм - делать свою родину красивее! 

- Как это трогательно! 

- Семья, вы молодцы! – пишут в комментариях. 


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