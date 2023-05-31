В Улан-Удэ дедушка и внук высаживают цветы в центре города

Случайный прохожий, проходя мимо памятника «Мать Бурятия», увидел, как пожилой мужчина вместе с юношей высаживают цветы. Он пришел к выводу, что это, скорее всего, дедушка со своим внуком. Вскоре трогательные видеокадры попали в паблик «Аноним 03».«Возле статуи "Мать Бурятия" высаживают цветы дедушка с внуком, так мило!», - пишет автор анонимного поста.В комментариях под постом, пользователи выразили свое восхищение поступком горожан.- Пример для потомков и не на словах, а на деле.- Вот это и называется - единение поколений.- Это и есть патриотизм - делать свою родину красивее!- Как это трогательно!- Семья, вы молодцы! – пишут в комментариях.