Общество 31.05.2023 в 18:35
В Улан-Удэ дедушка и внук высаживают цветы в центре города
Трогательное видео снял случайный прохожий
Текст: Номер один
Случайный прохожий, проходя мимо памятника «Мать Бурятия», увидел, как пожилой мужчина вместе с юношей высаживают цветы. Он пришел к выводу, что это, скорее всего, дедушка со своим внуком. Вскоре трогательные видеокадры попали в паблик «Аноним 03».
«Возле статуи "Мать Бурятия" высаживают цветы дедушка с внуком, так мило!», - пишет автор анонимного поста.
В комментариях под постом, пользователи выразили свое восхищение поступком горожан.
- Пример для потомков и не на словах, а на деле.
- Вот это и называется - единение поколений.
- Это и есть патриотизм - делать свою родину красивее!
- Как это трогательно!
- Семья, вы молодцы! – пишут в комментариях.
«Возле статуи "Мать Бурятия" высаживают цветы дедушка с внуком, так мило!», - пишет автор анонимного поста.
В комментариях под постом, пользователи выразили свое восхищение поступком горожан.
- Пример для потомков и не на словах, а на деле.
- Вот это и называется - единение поколений.
- Это и есть патриотизм - делать свою родину красивее!
- Как это трогательно!
- Семья, вы молодцы! – пишут в комментариях.
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