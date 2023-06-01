В Бурятии солдат-срочников использовали как кочегаров

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение работника котельной ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ. В нем кочегар рассказал о грубом нарушении трудовых прав. По его словам, в котельной по штату в смене должны работать пять человек, а фактически работало два-три человека. При этом никаких выплат за дополнительную нагрузку не производилось. С февраля 2023 года на помощь работникам направлялись солдаты-срочники. Кроме того, работникам не выдавались спецодежда и индивидуальные средства защиты – респираторы и верхонки.По данному факту уполномоченная инициировала проверку, которую провела Военная прокуратура Кяхтинского гарнизона.«Сообщение о невыдаче средств индивидуальной защиты подтвердилось. В отношении начальника ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России инициирована процедура возбуждения дела об административном правонарушении. Начальнику филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение которого надлежит принять меры к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», - рассказали в аппарате омбудсмена.По факту нарушений, связанных с назначением в котельную суточных нарядов из состава военнослужащих, командиру войсковой части внесено представление. Он должен принять меры к недопущению подобных фактов.Фото: pixabay.com