Общество 01.06.2023 в 11:31

В Бурятии солдат-срочников использовали как кочегаров

К такой мере военные прибегли из-за нехватки в котельной штатных работников
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии солдат-срочников использовали как кочегаров
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение работника котельной ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ. В нем кочегар рассказал о грубом нарушении трудовых прав. По его словам, в котельной по штату в смене должны работать пять человек, а фактически работало два-три человека. При этом никаких выплат за дополнительную нагрузку не производилось. С февраля 2023 года на помощь работникам направлялись солдаты-срочники. Кроме того, работникам не выдавались спецодежда и индивидуальные средства защиты – респираторы и верхонки.

По данному факту уполномоченная инициировала проверку, которую провела Военная прокуратура Кяхтинского гарнизона.

«Сообщение о невыдаче средств индивидуальной защиты подтвердилось. В отношении начальника ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России инициирована процедура возбуждения дела об административном правонарушении. Начальнику филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение которого надлежит принять меры к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», - рассказали в аппарате омбудсмена.

По факту нарушений, связанных с назначением в котельную суточных нарядов из состава военнослужащих, командиру войсковой части внесено представление. Он должен принять меры к недопущению подобных фактов.

Фото: pixabay.com
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