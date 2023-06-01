Общество 01.06.2023 в 14:42

Мэр Улан-Удэ: Дети - наше будущее, наша радость и наша гордость!

Игорь Шутенков поздравил маленьких горожан с Днем защиты детей
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: Дети - наше будущее, наша радость и наша гордость!
Сегодня на городском празднике «Краски малой Родины» глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравили маленьких горожан с Днем защиты детей и началом летних каникул.

- Все мы родом из детства – взрослые, молодые, юные – все мы прошли эти годы и вспоминаем их с теплотой. Я желаю нашим детям, чтобы впереди у них была открытая, большая дорога, чтобы все было по плечу. А нашим родителям хочу пожелать, чтобы детей было больше, потому что счастье нельзя купить, счастье можно только родить. Поэтому пусть у нас будет больше счастья, тогда и наша республика и вся наша страна будут сильнее и счастливее, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Мэр Улан-Удэ отметил, что сейчас в столице Бурятии создаются комфортные условия для учёбы и творчества детей. При поддержке президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова в шаговой доступности строятся новые школы, детские сады, спортивные площадки, досуговые центры. В прошлом году в школах Улан-Удэ окончательно закрыли проблему третьей смены, а в этом году сдаются сразу четыре новых школы и три новых детских сада.

- Дети, вы - наше будущее, наша радость и наша гордость! Спасибо всем, кто посвятил себя воспитанию и работе с детьми. Спасибо за заботу, доброту родителям, педагогам, воспитателям, нянечкам. Я уверен, что вся та доброта и любовь, которую мы вкладываем в наших детей, в будущем обязательно вернётся в наш город новыми успехами и достижениями, - сказал Игорь Шутенков.

Во время торжественной части были награждены дети, проявившие неравнодушие, бескорыстно пришедшие на помощь людям или преодолевшие трудные жизненные ситуации. Имена и истории мужественных поступков лауреатов вносятся в Почётную книгу «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. В этом году в Почетную книгу навеки вписали себя Тимур, спасший двух тонущих девушек, Светлана из Кырена - она помогла пенсионерке во время пожара и Анна, которая во время отдыха в бухте Монахово спасла жизнь своей младшей сестренки.

Также награждены лауреаты творческого конкурса «Пробуждая сердца» в память о сопредседателе центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Василии Лановом. В этом году победителями стали 14 участников из Бурятии, из них 8 ребят из Улан-Удэ.

Все гости праздника приняли участие в играх и аттракционах, подготовленных образовательными учреждениями Улан-Удэ. Каждый нашел себе занятие по душе: от рисования до изучения правил дорожного движения.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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