В Чите расселяют «пизанскую» многоэтажку

В Чите продолжаются выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения и субсидий на приобретение жилья собственникам квартир аварийного дома в микрорайоне Северный, 39,сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.«Возмещения за изымаемые жилые помещения выплачены 40 семьям, из них 12 семей уже приобрели квартиры, 23 семьи получили уведомления о включении в список получателей субсидии, в настоящее время они занимаются поиском жилья», - пояснил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.По его словам, ещё по 12 квартирам готовятся распоряжения администрации Читы о принятии квартир в муниципальную собственность, после этого будут подписываться соглашения с гражданами.Как пояснил руководитель регионального ведомства, выплаты жителям состоят из двух частей: возмещений за изымаемые жилые помещения и субсидий на приобретаемое жилое помещение (при наличии права у граждан). Возмещения зачисляются на счета гражданам, а субсидии – продавцам квартир.Сам дом приговорен. Он будет снесен после того, как все люди будут переселены, его передадут в собственность администрации города для законной ликвидации.Фото: министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья