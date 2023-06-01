Общество 01.06.2023 в 15:33
В Чите расселяют «пизанскую» многоэтажку
Сорок семей из «падающего» дома в Северном получили выплаты на новое жилье
Текст: Номер один
В Чите продолжаются выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения и субсидий на приобретение жилья собственникам квартир аварийного дома в микрорайоне Северный, 39,сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
.
«Возмещения за изымаемые жилые помещения выплачены 40 семьям, из них 12 семей уже приобрели квартиры, 23 семьи получили уведомления о включении в список получателей субсидии, в настоящее время они занимаются поиском жилья», - пояснил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.
По его словам, ещё по 12 квартирам готовятся распоряжения администрации Читы о принятии квартир в муниципальную собственность, после этого будут подписываться соглашения с гражданами.
Как пояснил руководитель регионального ведомства, выплаты жителям состоят из двух частей: возмещений за изымаемые жилые помещения и субсидий на приобретаемое жилое помещение (при наличии права у граждан). Возмещения зачисляются на счета гражданам, а субсидии – продавцам квартир.
Сам дом приговорен. Он будет снесен после того, как все люди будут переселены, его передадут в собственность администрации города для законной ликвидации.
Фото: министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья
.
«Возмещения за изымаемые жилые помещения выплачены 40 семьям, из них 12 семей уже приобрели квартиры, 23 семьи получили уведомления о включении в список получателей субсидии, в настоящее время они занимаются поиском жилья», - пояснил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.
По его словам, ещё по 12 квартирам готовятся распоряжения администрации Читы о принятии квартир в муниципальную собственность, после этого будут подписываться соглашения с гражданами.
Как пояснил руководитель регионального ведомства, выплаты жителям состоят из двух частей: возмещений за изымаемые жилые помещения и субсидий на приобретаемое жилое помещение (при наличии права у граждан). Возмещения зачисляются на счета гражданам, а субсидии – продавцам квартир.
Сам дом приговорен. Он будет снесен после того, как все люди будут переселены, его передадут в собственность администрации города для законной ликвидации.
Фото: министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья
Тегистроительство дом переселение