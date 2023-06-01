Общество 01.06.2023 в 16:26
В Улан-Удэ состоялся праздник для особенных детей
Средства на него были собраны неравнодушными жителями республики
Текст: Номер один
Напомним, улан-удэнец Павел Тынтуев решил организовать 1 июня праздник для особенных детей. По его мнению, 1 июня, когда вся страна празднует День защиты детей, особенные малыши находятся в стороне от общегородских гуляний. А ведь они, как и все остальные дети, тоже нуждаются в ярких праздниках, подарках, положительных эмоциях и общении.
С просьбой о помощи в организации такого праздника к Павлу обратилась руководитель благотворительного Центра помощи детям с особенностями развития «Единый мир». И он не смог пройти мимо и тут же загорелся такой задумкой.
Сначала Павел опубликовал объявление о сборе средств в соцсетях, а потом мы опубликовали его призыв и в нашем издании. К нужной дате вся нужная сумма была благополучно собрана. Детский праздник для особенных детей состоялся в парке им. Жанаева. Детей развлекал аниматор Белый Мишка, было шоу мыльных пузырей, аквагрим и другие развлечения. Не обошлось и без вкусных угощений.
Павел Тынтуев благодарит АНО «Событие» и издание «Номер один» за помощь, и, конечно, он благодарен неравнодушным людям, которые откликнулись на его зов о помощи.
- Праздник удался! Сегодня было столько детских улыбок и радости! Спасибо огромное всем людям, которые откликнулись и помогли нам сделать это мероприятие! Всех с праздником! – говорит организатор праздника Павел Тынтуев.
С просьбой о помощи в организации такого праздника к Павлу обратилась руководитель благотворительного Центра помощи детям с особенностями развития «Единый мир». И он не смог пройти мимо и тут же загорелся такой задумкой.
Сначала Павел опубликовал объявление о сборе средств в соцсетях, а потом мы опубликовали его призыв и в нашем издании. К нужной дате вся нужная сумма была благополучно собрана. Детский праздник для особенных детей состоялся в парке им. Жанаева. Детей развлекал аниматор Белый Мишка, было шоу мыльных пузырей, аквагрим и другие развлечения. Не обошлось и без вкусных угощений.
Павел Тынтуев благодарит АНО «Событие» и издание «Номер один» за помощь, и, конечно, он благодарен неравнодушным людям, которые откликнулись на его зов о помощи.
- Праздник удался! Сегодня было столько детских улыбок и радости! Спасибо огромное всем людям, которые откликнулись и помогли нам сделать это мероприятие! Всех с праздником! – говорит организатор праздника Павел Тынтуев.
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