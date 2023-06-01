В Бурятии ускорилось строительство туркомплекса «Грин Флоу Байкал»

Генеральный директор «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов и глава Бурятии Алексей Цыденов провели выездное совещание по реализации комплексного туристического проекта «Грин Флоу Байкал». Они посетили сегодня площадки строительства будущего отеля на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.Участники совещания детально обсудили реализацию проекта, осмотрели территорию, на которой начались строительные работы, оценили перспективы увеличения туристического потока и дальнейшего развития проекта.Напомним, проектом предусмотрено создание круглогодичного туристического комплекса на берегу Байкала в селе Турка. На площади 1,7 гектара будет построена четырехзвездочная гостиница на 153 номера и создана оздоровительная инфраструктура. Ввод в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2025 года.«Грин Флоу Байкал» – первый проект с участием «Туризм.РФ», реализуемый в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Правительство России предоставило все меры государственной поддержки, которые задействованы в полной мере при создании этого проекта. Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», выстроенной и слаженной совместной работе региона с корпорацией «Туризм.РФ» и инвестором в Бурятии появляются современные средства размещения, обновляется туристическая инфраструктура. Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма, способствуя увеличению турпотока в регионе», – сказал Сергей Суханов.Отметим, что партнерство между «Туризм.РФ» и правительством Бурятии ведется в рамках действующего соглашения о сотрудничестве, заключенного в июле 2021 года. Глава Бурятии подчеркнул, что туристическая инфраструктура - одна из сфер, которая дает наибольшее количество рабочих мест для местного населения, а также не несет нагрузки на экологию Байкала.«Корпорация «Туризм.РФ» выделила более 300 млн рублей на строительство отеля. Это стало такой переломной точкой в увеличении темпов строительства, реализации этого проекта. И в целом, те механизмы, которые сегодня на уровне государства по получению президента реализуются правительством Российской Федерации, стимулируют развитие именно качественного туристического сервиса и инфраструктуры, от которых выигрывают все – туристы, местные жители, экология и природа Байкала. Это взаимодействие мы уже видим на чартерных программах, которые сегодня у нас работают, когда задействовано очень большое количество людей и территорий, куда в итоге по экскурсионной программе туристы едут. Получается такой качественный туризм - здесь нет, выбросов, хорошие очистные, нет оставленного мусора», - отметил Алексей Цыденов.Об этапах строительства объекта рассказал генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал» Александр Тертычный, отметив, что проект реализуется с учетом всех законодательных норм и требований в целях сохранения уникальной природы Байкала.«Мы со всей ответственностью и бережностью относимся к развитию проекта в центральной экологической зоне Байкальской природной территории: объект реализуется на насыпной гавани и вписан в ландшафт и действующие инженерные мощности, а созданные в ОЭЗ «Байкальская гавань» очистные сооружения являются самыми современными на Байкальской природной территории. И мы уверены, что открытие такого уникального комплекса позволит как можно большему количеству наших сограждан увидеть красоту этих мест «силы», а будущий термально-оздоровительный комплекс станет местом отдыха для российских и зарубежных туристов. Комплексный туристический проект «Грин Флоу Байкал», строящийся в партнерстве государства и частного инвестора, станет платформой, которая объединяет природу, местную культуру, оздоровительные программы, бальнеологию и использование восточных методик оздоровления», - подчеркнул Александр Тертычный.Фото: egov-buryatia.ru