В Бурятию возвращается китайский шопинг

В Бурятии с июня запускаются групповые туристические туры в Китай (Желтое море) на поезде «Иркутск – Забайкальск – Маньчжурия – Бэйдахэ». Таким образом, в условиях закрытия для россиян туризма в Европу отрасль возвращается к истории 25-летней давности, когда впервые в Китай начали отправляться первые организованные туристические группы.Спустя три года после начала пандемии и закрытия Китая наши туристы могут совместить отдых с походами по китайским супермаркетам и рынкам.- Я думаю, что интерес к Желтому морю будет довольно высоким, поедут, прежде всего, семьи с детьми, пенсионеры, туристы, выбирающие спокойный отдых на море, - говорит менеджер по туризму Мария Широкова.Туры на Желтое море значительно дешевле, чем на Черное. Так, проживание в трезвездочном отеле с включенными завтраками и дорога на поезде через Забайкальск обойдется в 36 тыс. рублей. Плюс виза 130 юаней (1800 рублей), которая оплачивается на границе.На эти деньги жители Бурятии в сезон не смогут даже приобрести авиабилеты в Сочи. Напомним, что в связи с закрытием аэропортов юга России из-за СВО и возросшего спроса на единственный аэропорт Адлер (Сочи) стоимость полетов из Улан-Удэ в Сочи превысила 50 тыс. рублей.Эксперты также отмечают, что среди туристов Бурятии есть доля тех, кто предпочитает передвигаться не по воздуху, а на поезде, считая его безопасным.В предлагаемых турпакетах в Китай турист получит десять ночей на море, две ночи в Маньчжурии, где ему придется дожидаться пересадки на поезд «Маньчжурия – Пекин» и в обратную сторону - поезд «Забайкальск – Иркутск». Всего тур продлится 17 дней.Возможно, часть туристов привлечет возможность покупок китайских товаров в Маньчжурии, как это было два десятка лет тому назад, на заре шоп-туров в Китай. Впрочем, за последние годы китайские товары многократно подорожали, в том числе из-за ослабления рубля. Если в начале «нулевых» соотношение юаня было 1:3,5 рубля, то сегодня за один юань приходится отдавать 13 рублей.Возобновление китайских туристических туров после долгого перерыва происходит в иной реальности, чем в «нулевые».- Летом 2023 года впервые за многие годы авиакомпании и туроператоры договорились о том, что туры из Иркутска в Пхукет не будут прекращаться, как это было ранее, - отмечает Мария Широкова.По словам эксперта, на этот шаг туроператоры пошли в связи с подорожанием полетов в Турцию и более выгодными условиями перевозок в более близкий для Сибири Таиланд. В результате стоимость туров в Таиланд снизилась на лето этого года из Иркутска с 70 - 80 тыс. рублей до 50 тысяч.Наблюдатели отмечают, что ранее Китай с треском проиграл борьбу за российских туристов, и время покажет, что выберут туристы из Бурятии. Либо застрявший в 90-х и «нулевых» китайский отдых или высококлассный в Таиланде? Впрочем, это актуально лишь для десятой части жителей Бурятии. Для основной массы отдыхающих пределом мечтаний летом 2023 года остается Байкал.Фото: pixabay.com