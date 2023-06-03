Общество 03.06.2023 в 10:44

Бурятия продолжает отмечать столетний юбилей

Программа праздничных мероприятий в Улан-Удэ на 3 июня
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия продолжает отмечать столетний юбилей
Сегодня второй день празднования юбилея Бурятии. Несмотря на пасмурную погоду, день в столице республики ожидается насыщенный.

С 11:00 на Площади Советов продолжится выставка-презентация достижений экономики районов республики «Минии тоонто - Моя малая Родина». В шатре города Улан-Удэ, расположенном у мэрии, с 10:00 пройдут презентации Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

С 11:00 до 19:00 часов можно посетить Музей истории Бурятии, где вы увидите выставочный историко-краеведческий проект «Достояние Республики», а также фотовыставку «Бурятия в лицах и событиях». 

С 11:00 до 15:30 на Театральной площади им. Л. Линховоина пройдет выставка национально-культурных центров в рамках Республиканского фестиваля национальных культур «Караван дружбы». Вокруг фонтана напротив оперного театра развернется «Улица добрых соседей» - это 15 шатров, в которых представят свои презентации 16 представителей Ассоциаций народов Бурятии «Дом дружбы». Также на парковочной территории между Театром будет представлена национальная кухня «Восточный базар».

С 11:00 до 13:00 часов на сцене на площади Советов выступят гости из регионов – творческие коллективы из Забайкальского края (театр «Амар сайн») и Иркутской области (ансамбль «Степные напевы») и профессиональный казачий коллектив «Златая Русь» из Оренбурга. Каждый коллектив представит 30-минутные концертные программы.

С 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Форум» пройдет детский фестиваль «Планета детей», с концертом и интерактивными площадками.

В 15:00 на площади Революции пройдет сольный концерт уроженца Улан-Удэ, барда Артура Ермака. Этот альбом Артур кропотливо писал в течение последних 14 лет.

Затем с 16:00 до 20:00 на площади Революции состоится концерт-презентация участников грядущего фестиваля «Голос кочевников». В нем примут участие известная бурятская группа Namgar, молодые рокеры «Местный бездарь» и гости из Иркутска этно-рок группа Shono.

С 16:00 до 18:40 на Центральном стадионе пройдет главное масштабное культурно-массовое мероприятие - музыкально-театрализованное представление «Буряад Улас - 100 жэл. Бурятия – 100 лет», в котором будут задействованы около 2500 артистов, в том числе любительские коллективы из муниципальных районов.  

С 20:00 до 22:00 на площади Советов праздничный концерт под названием «100 жэлэй аялганууд - Мелодии века». В концерте будут задействованы артисты эстрады и оперы.

С 22:00 до 23:00 пройдет концерт народного артиста России Олега Газманова. А после прозвучит песня «Тоонто нютаг» в исполнении звезд эстрады, которая будет сопровождаться лазерным световым шоу и отразит историю Бурятии, начиная со времен гуннов.

Фото: администрация Улан-Удэ

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