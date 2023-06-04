Общество 04.06.2023 в 10:26

Верховный суд Российской Федерации подготовил новый законопроект

Матери, имеющие маленьких детей, смогут избежать тюремного срока
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Текст: Номер один
Верховный суд Российской Федерации подготовил новый законопроект

Верховный суд РФ подготовил законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики. Он предполагает, что граждан, совершивших нетяжкие преступления, не будут отправлять в места лишения свободы. То же касается и женщин, имеющих маленьких детей.

Споры о том, нужно ли отправлять поголовно всех женщин в колонию или нет - давно идут в юридическом сообществе. Ежегодно тысячи женщин попадают в колонии, оставляя на "свободе" своих детей. Многих из этих матерей бросают мужья. Из-за чего малыши оказываются в детских домах.

На этот раз Верховный суд РФ сделал шаг к гуманизации наказания. Этот вопрос, а также отдельные послабления для женщин обсуждались в Кремле на встрече президента Владимира Путина с председателем Верховного суда Российской Федерации.

В ходе встречи стало ясно - конечная цель законопроекта заключается в том, чтобы не привлекать к уголовной ответственности женщин и лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести впервые.

Правозащитники изменения поддержали. Законопроект должны внести в Госдуму до окончания весенней сессии.


Фото: Pixabay

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