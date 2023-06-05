В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна» Чингиса Раднаева

В Улан-Удэ в аэропорту сегодня встретили победителя Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», заслуженного артиста Бурятии Чингиса Раднаева и его творческий коллектив: группу «Своим ходом», музыкантов из театра «Амар Сайн», студентку колледжа искусств им. П.И.Чайковского Сэлмэг Дамшаеву и нашу землячку Дарью Исаеву, которая проживает в Санкт-Петербурге, сообщили в правительстве республики.Оценки жюри и зрителей финального тура , который состоялся 2 июня на сцене театра «Градский- холл», самые высокие. Чингис исполнил бурятскую народную песню «Алтаргана» и песню «Ойся, ты ойся». На финальный тур конкурса жюри выбрало 9 исполнителей, каждый представлял свой регион. Чингис Раднаев один со всего Дальнего Востока прошел в финал.«Все мы рады, что Чингис Раднаев стал победителем конкурса, единогласно жюри назвали его лучшим из лучших! Чингис Раднаев счастлив и благодарит за поддержку своих родных и близких, земляков, друзей, всех , кто радел и верил!", - рассказала Ольга Жигмитова, Народная артистка Бурятии.О высоком уровне организации конкурса свидетельствует большое количество участников из каждого федерального округа, а также состав маститого жюри во главе с известным композитором, автором рок - оперы «Юнона и Авось» Алексеем Рыбниковым.«Участие в конкурсе для меня – это, в первую очередь, большой опыт, новые знакомства и идеи для дальнейшего развития, что всегда очень важно любому музыканту. Безмерно волнительно и ответственно было выйти на сцену знаменитого «Градский- холл» и представлять свой регион , могучий Дальний Восток, а в особенности малую Родину Бурятию, где всё моё родное до глубины души, здесь моя семья, моя мама, мой народ, моя земля и вся любовь к ней! Ну, а быть победителем в конкурсе всей нашей необъятной России, это великое для меня счастье! До сих пор не верится, но меня переполняет чувство благодарности всем, а так же организаторам такого нужного и невероятного события в нашей стране! Процветания конкурсу и участия самых талантливых музыкантов, которыми полна наша Россия! Низкий всем поклон, Баярла», - сказал во время встречи Чингис Раднаев.Возможность услышать и поздравить Чингиса Раднаева будет уже сегодня, 5 июня, в новом амплуа. Впервые Чингис Раднаев исполнит романсы Рахманинова, в честь 150-летия великого, русского композитора. Концерт «Здесь хорошо» (0+) состоится в Художественном музее им. Сампилова, в 18:30. А 6 июня на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится показ оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» (12+). Главную партию исполнит заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев.Фото: minkultrb.ru/Ульгэр