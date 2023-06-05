Сквер «Радуга» обогнал сквер Мемориала Победы

С 15 апреля по 31 мая в столице Бурятии шло голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году, а также за конкретные дизайн-проекты благоустройства. Работу проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».







Всего было получено 64460 голосов. Там, где голосовали по вопросу выбора территорий, наибольшую поддержку получил сквер «Радуга» в Железнодорожном районе. Он набрал 18400 голосов (57%). А территория, прилегающая к Мемориалу Победы, набрала 13699 голосов (43%). Сначала было опасение, что отдаленная «Радуга» наберет немного, но в реальности все вышло наоборот.Результаты вскоре будут официально рассмотрены. Вероятнее всего, благоустроят обе территории. Ведь приближается юбилей Победы советского народа над фашистской Германией.Фото: мэрия Улан-Удэ