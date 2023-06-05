Общество 05.06.2023 в 13:35
Сквер «Радуга» обогнал сквер Мемориала Победы
В Улан-Удэ подведены итоги голосования на тему благоустройства общественных территорий
Текст: Петр Санжиев
С 15 апреля по 31 мая в столице Бурятии шло голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году, а также за конкретные дизайн-проекты благоустройства. Работу проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».
Результаты вскоре будут официально рассмотрены. Вероятнее всего, благоустроят обе территории. Ведь приближается юбилей Победы советского народа над фашистской Германией.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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