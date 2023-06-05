Общество 05.06.2023 в 15:05

Папа Римский Франциск посетит Монголию

Государственный визит состоится с 31 августа по 4 сентября
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Текст: Номер один
Папа Римский Франциск посетит Монголию
Глава государства-города Ватикан и Римско-католической церкви Папа Римский Франциск с 31 августа по 4 сентября этого года посетит Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Хурэлсуха Ухнаа, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу президента.

Кроме того, по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмунха архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого престола по отношениям с государствами, посетит Улан-Батор с официальным визитом с 4 по 8 июня.

По данным МИД Монголии, в ходе визита главы внешнеполитических ведомств двух стран Батцэцэг и Пол Ричард Галлахер проведут официальные переговоры и обсудят некоторые вопросы международных отношений и расширения двустороннего связей и сотрудничества.

В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Святым Престолом, и эти визиты станут первыми визитами Святого Престола на высоком уровне в Монголию.

Фото: montsame.mn
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