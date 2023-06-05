Общество 05.06.2023 в 15:05
Папа Римский Франциск посетит Монголию
Государственный визит состоится с 31 августа по 4 сентября
Текст: Номер один
Глава государства-города Ватикан и Римско-католической церкви Папа Римский Франциск с 31 августа по 4 сентября этого года посетит Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Хурэлсуха Ухнаа, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу президента.
Кроме того, по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмунха архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого престола по отношениям с государствами, посетит Улан-Батор с официальным визитом с 4 по 8 июня.
По данным МИД Монголии, в ходе визита главы внешнеполитических ведомств двух стран Батцэцэг и Пол Ричард Галлахер проведут официальные переговоры и обсудят некоторые вопросы международных отношений и расширения двустороннего связей и сотрудничества.
В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Святым Престолом, и эти визиты станут первыми визитами Святого Престола на высоком уровне в Монголию.
Фото: montsame.mn
Кроме того, по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмунха архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого престола по отношениям с государствами, посетит Улан-Батор с официальным визитом с 4 по 8 июня.
По данным МИД Монголии, в ходе визита главы внешнеполитических ведомств двух стран Батцэцэг и Пол Ричард Галлахер проведут официальные переговоры и обсудят некоторые вопросы международных отношений и расширения двустороннего связей и сотрудничества.
В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Святым Престолом, и эти визиты станут первыми визитами Святого Престола на высоком уровне в Монголию.
Фото: montsame.mn