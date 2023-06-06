Общество 06.06.2023 в 10:53

В Бурятии родители и педагоги нажаловались на директора школы

По их словам, в образовательном учреждении допускалось много нарушений
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии родители и педагоги нажаловались на директора школы
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с коллективным обращением обратилась группа педагогов и членов совета родительской общественности средней школы одного из поселений Кяхтинского района. Они просили оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации, связанной с нарушением прав работников образовательного учреждения.

«Согласно обращению, директор образовательного учреждения допускал увольнение работников с нарушением Трудового кодекса. Решение о распределении стимулирующего фонда для руководителя и педагогических работников производилось в нарушение Методических рекомендаций Минобрнауки России. Кроме того, руководителем образовательного учреждения не рассматривался вопрос предоставления рабочего места для педагогической части коллектива, организации секций дополнительного образования. Также нарушались требования к организации питания обучающихся», - рассказали в аппарате омбудсмена.

По данным фактам Уполномоченный инициировала проверку прокуратуры.

«Прокуратурой выявлено, что, действительно, в нарушение статей 135, 144 Трудового кодекса локальные акты учреждения содержат противоречивые критерии и показатели для стимулирования труда работников. Распределение стимулирующей части оплаты труда производила комиссия, состав которой на общем собрании школы не избирался. Кроме того, администрацией школы учет поступлений от организации платного питания должным образом не вёлся, не осуществлялся подвоз детей в школу из сёл Дурены и Курорт-Киран», - сообщили в аппарате Уполномоченного.

По итогам проверки директор школы получил представление прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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