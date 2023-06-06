Общество 06.06.2023 в 12:56

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в мкр Горького

Это произойдет в ночь с 7 на 8 июня; железнодорожный переезд в мкр Комушка будет открыт
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В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в мкр Горького
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в мкр Горького  (5659 км ВСЖД), в ночь с 7 на 8 июня 2023 года будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 23:00 до 07:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться через близлежащий железнодорожный переезд, расположенный в мкр Комушка (5657 км ВСЖД).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: ВСЖД
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