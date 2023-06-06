Приангарье и Бурятию соединит новый мост через реку Снежную

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов побывали в поселке Новоснежная Слюдянского района, где обсудили с администрацией поселения строительство пешеходного моста через реку Снежную, сообщили в областной администрации.Работы ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина, данного по итогам личного обращения граждан.На строительство моста из областного и местного бюджетов было направлено 106 млн рублей, заключен контракт, который впоследствии был расторгнут в связи с нарушением подрядчиком законодательства.«Мост через Снежную – важный объект, соединяющий населенные пункты двух регионов – поселок Новоснежная Иркутской области и более крупное село Выдрино в Бурятии, где расположены все социальные объекты. Существующий мост построен более 40 лет назад и находится в аварийном состоянии. Первоочередная задача администрации Слюдянского района в кратчайшие сроки провести установленные законом процедуры для определения нового подрядчика и приступить к строительным работам. Средства на них в бюджете предусмотрены, в том числе с учетом корректировки стоимости», – отметил Игорь Кобзев.Максим Лобанов сообщил, что в настоящее время администрация района завершает работы по корректировке проектно-сметной документации, после этого необходимо прохождение экспертизы в строительстве. Областные средства до муниципалитета доведены. Планируется, что новый подрядчик будет определен в сентябре этого года.«Ситуация находится на моем личном контроле. В связи с тем, что многие виды работ необходимо проводить в зимний период, ожидаем завершение строительства в 2024 году», – пояснил руководитель минтранса Приангарья.Фото: unsplash.com