Общество 07.06.2023 в 12:36

Житель Улан-Удэ убил знакомого

Как чаще всего бывает – по пьяной лавочке
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ убил знакомого
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего горожанина, обиняемого в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что 27 апреля нынешнего года в одной из квартир, расположенной по ул. Гастелло, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 42-летним знакомым произошел конфликт. В ходе него  мужчина взял нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СКР
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