Житель Улан-Удэ убил знакомого

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего горожанина, обиняемого в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 27 апреля нынешнего года в одной из квартир, расположенной по ул. Гастелло, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 42-летним знакомым произошел конфликт. В ходе него мужчина взял нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР