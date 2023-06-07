В Улан-Удэ провели реалистичные учения по спасению людей из пожара в больнице

Учения прошли в поликлинике №4.По легенде в одном из кабинетов поликлиники на шестом этаже возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Как будто загорелись бумаги, мебель и полы. Дым сразу же распространился в коридоры и спустился по этажам.

«Тренировка была максимально приближена к реальным условиям. В короткие сроки было оповещено руководство учреждения и пожарная охрана. Сотрудники поликлиники начали оперативно тушить возгорание при помощи первичных средств пожаротушения. На место происшествия в считанные минуты прибыли подразделения пожарно-спасательной части № 5»,

– перечисляют в МЧС Бурятии.



Затем началась эвакуация пациентов. В том числе отработана эвакуация пострадавшего с сильным термическим ожогом. После оказания первой медпомощи, его передали бригаде «скорой». Кроме того, была оказала психологическая помощь.



«Городская поликлиника №4 - это крупное учреждение здравоохранения. Каждый день ее посещают сотни человек. Поэтому самое главное в сегодняшней тренировке – отработать эвакуацию пациентов из отделений в короткие сроки»,

– отметил начальник отделения профилактики пожаров ПСЧ-5 Марина Афанасьева.



Отметим, подобные тренировки позволяют посетителям, персоналу и огнеборцам понять, как не допустить ошибок в случае реальной угрозы.

Фото: МЧС Бурятии