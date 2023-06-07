Общество 07.06.2023 в 15:18

В Иркутске возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на 119 млн рублей

В расследовании «лесного» дела участвуют сотрудники УФСБ по Бурятии
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В Иркутске возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на 119 млн рублей
В Иркутске накануне следователем транспортной полиции по согласованию с Байкало-Ангарским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Преступление выявлено в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела совместно с УФСБ России по Бурятия, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

В действиях участников группы, подозреваемой в контрабанде лесоматериалов, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности. В ходе следствия предварительно установлен дополнительный факт контрабанды леса с ущербом свыше 119 млн рублей.

Как сообщалось ранее, транспортными полицейскими во взаимодействии транспортной прокуратурой пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в контрабанде пиломатериалов.

По версии следствия, организацией-участником внешнеэкономической деятельности с октября 2016 по сентябрь 2017 года был заключен ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм по приобретению древесины, которая впоследствии через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты незаконно вывезена за рубеж.

Первоначально ущерб составлял свыше 77,5 тыс кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 426 млн рублей. Однако в ходе следствия предварительно установлены ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных, которые организовали незаконную транспортировку за рубеж еще около 25 тыс кубометров древесины стоимостью 119,6 млн рублей.

Возбужденное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом. В отношении женщины-бухгалтера судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данного преступлений. Расследование продолжается.

Фото: Бурятская таможня
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