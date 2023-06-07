В Бурятии семьи участников СВО выехали отдыхать на Байкал

В Бурятии первая группа из семи участников СВО с членами семей отправились на Байкал на базу отдыха «Синдбад», сообщили в пресс-службе правительства республики.Всего за неделю с 5 по 10 июля отдохнуть поедут более 50 участникво СВО, находящихся в кратковременном отпуске и после реабилитации, члены их семей и вдовы участников специальной военной операции. Отдых совершенно бесплатный.По предложению главы Бурятии Алексея Цыденова бизнесмены – члены Ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум» оказывают помощь военнослужащим и их семьям. Они выделили для них 100 бесплатных путевок.«Мы вручили сто путевок, символизируя столетие республики. Но это не значит, что после юбилея мы прекратим это дело. Мы продолжим оказывать помощь, возможно, за полцены отдых и т.д. То есть, мы на этом не останавливаемся, конечно», - добавила Юлия Базарева, владелица базы отдыха «Синдбад» в Баргузинском районе.Напомним, три компании, организующие семейных отдых в республике, входящие в ассоциацию предпринимателей «Баргуджин-Токум», совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» проводят работу по организации бесплатного отдыха военнослужащих и их семей.Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии сейчас занимается заключением соглашений с предпринимателями – турбазами «Байкалдалай», «Далай», «Синдбад», «Гусихинские источники».Кроме того, эко-отель «Номадик» подтвердил 20 сертификатов на проживание, туроператор «Меркитская крепость» - 20 путевок на посещение Меркитской крепости, туроператор «Байкал Будда тур» - 20 однодневных экскурсий, компания «Байкальский дрифт» - 20 прогулок на яхте по Байкалу.Фото: «Номер один»