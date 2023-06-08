Общество 08.06.2023 в 09:21
В Улан-Удэ пожарные спасли котенка
Маленький пушистик уже приступил к службе
Текст: Константин Воронов
Во время тушения пожара огнеборцы пожарной части №73 нашли котёнка, который, надышавшись дымом, мяукал уже из последних сил. Спасатели, не задумываясь, достали животное и привели его в чувство.
Напомним, ранее котенка приютили в пожарной части №5, которая расположена по соседству с авиазаводом. Малыша обнаружили в насосном отсеке автоцистерны. С тех пор Валентиныч живет в расположении части вместе с огнеборцами.
Фото: МЧС Бурятии
«Пожарные отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части и «работает» внештатным психологом», - рассказали в МЧС Бурятии.
Напомним, ранее котенка приютили в пожарной части №5, которая расположена по соседству с авиазаводом. Малыша обнаружили в насосном отсеке автоцистерны. С тех пор Валентиныч живет в расположении части вместе с огнеборцами.
Фото: МЧС Бурятии