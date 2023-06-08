Общество 08.06.2023 в 09:21

В Улан-Удэ пожарные спасли котенка

Маленький пушистик уже приступил к службе
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пожарные спасли котенка
Во время тушения пожара огнеборцы пожарной части №73 нашли котёнка, который, надышавшись дымом, мяукал уже из последних сил. Спасатели, не задумываясь, достали животное и привели его в чувство.

«Пожарные отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части и «работает» внештатным психологом», - рассказали в МЧС Бурятии.


Напомним, ранее котенка приютили в пожарной части №5, которая расположена по соседству с авиазаводом. Малыша обнаружили в насосном отсеке автоцистерны. С тех пор Валентиныч живет в расположении части вместе с огнеборцами.

Фото: МЧС Бурятии
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