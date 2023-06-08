Проект нового корпуса медколледжа в Улан-Удэ готов

B Улан-Удэ планируют возвести новое здание для студентов Республиканского базового медицинского колледжа. Проект уже готов и направлен в Госэкпертизу Бурятии. Получить заключение планируется в третьем квартале 2023 года, сообщили в минстрое республики.Новый учебный корпус для медицинского колледжа будет рассчитан на 300 мест. Обязательным условием при проектировании являлось наличие в корпусе столовой и спортивного зала. Само здание вместе с цоколем будет семиэтажным. Его планируют возвести рядом с существующим главным корпусом, а между ними построить теплый переход.«После того, как будет получено положительное заключение Госэкспертизы Бурятии, станет известна стоимость объекта. Затем министерство образования Бурятии начнет готовить бюджетную заявку о выделении финансирования на строительство медицинского колледжа», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«По проекту в здании будут расположены кабинеты хирургии, терапии, педиатрии, анатомии и стоматологии. Помимо учебных кабинетов, планируется, что в новом корпусе разместятся конференц-залы, библиотека и актовый зал», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Напомним, вопрос о необходимости строительства нового корпуса стоял очень остро. Учебные корпуса медицинского колледжа размещены в приспособленных помещениях. Соответственно в таких условиях не хватает залов для проведения лекций, учебных аудиторий, лабораторий. Имеющаяся столовая на 40 мест уже не соответствует требованиям СанПин.Фото: минстрой Бурятии