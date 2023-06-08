Общество 08.06.2023 в 10:25

В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха

В них можно будет укрыться от зноя и дождя
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Текст: Константин Воронов
В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха
Первые крытые зоны отдыха с необычными архитектурными решениями уже построены в парках «Юбилейный» и Орешкова в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, за возведение этих объектов в рамках муниципального проекта «Народный бюджет-2023» в прошлом году проголосовали улан-удэнцы.

- У нас в парках города очень мало таких зон, где люди могли бы в летнюю жару и от дождя спрятаться. В этом году благодаря проекту «Народный бюджет» деньги на это появились, и мы крытые зоны отдыха строим. Здесь - в парке «Юбилейный», объект уже готов. Здесь можно компанией посидеть, с детьми поиграть. Я думаю, что эта зона отдыха будет пользоваться популярностью у жителей, - сказал директор МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ» Эдуард Харанутов во время приемки объекта.

Своими впечатлениями от новой зоны отдыха поделились посетители парка «Юбилейный».

- Сюда пришли впервые, увидели случайно. Ищем укрытие от солнца. Вот решили попробовать, сели. Нормально, сидим, «кайфуем». Интересная конструкция, необычная, - сказала местная жительница Валентина, которая гуляла в парке с ребенком.

В этом году подобную зону отдыха также построят в парке «Кристальный». В планах у администрации города – установить такие крытые зоны во всех парках Улан-Удэ.

– Проект «Народный бюджет» – это решение проблем каждого двора, каждой улицы, каждого микрорайона. Он реализуется в Улан-Удэ уже четвертый год подряд. Сами жители с помощью голосования выбирают наиболее значимое для них мероприятие. Всего с 2020 года по «Народному бюджету» в городе реализовано 74 мероприятия. В плане на этот год - выполнить 70 мероприятий, – сказал председатель Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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