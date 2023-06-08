Общество 08.06.2023 в 14:50

«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии

Татьяна Номоконова также завоевала титул «Мисс Фитнес»
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«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии
На конкурсе красоты и талантов «Мисс Азия ДВФУ - 2023» вновь победила представительница Бурятии, сообщили в министерстве культуры республики.

Уже шесть лет девушки из разных регионов сражаются за звание самой прекрасной и талантливой студентки Дальневосточного федерального университета. В прошлом году эта честь досталась Милене Сороковиковой, которая стала первой буряткой, завоевавшей такой престижный титул. Ее победа вдохновила многих на поиск своего пути к успеху.  

В этом году Татьяна Номоконова повторила успех своей землячки, получив титул «Мисс Азия ДВФУ-2023» и «Мисс Фитнес». Таким образом, второй год подряд  бурятка становится обладательницей этого престижного титула.

Кроме того, в конкурсе приняли участие еще две бурятки: Ангелина Матенова, которая получила титул «Мисс зрительских симпатий» и Алтана Банзарова, ставшая «Мисс национальный колорит».

Организаторами конкурса выступили бурятская студенческая организация «Элинсэг» и Якутская студенческая организация «Кэскил».

Фото: minkultrb.ru

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