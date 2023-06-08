Более 175 км бесстыкового пути будет уложено на ВСЖД в этом году

В 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет уложено 175,5 км бесстыкового пути. Его доля на магистрали постепенно увеличивается за счет ежегодного обновления путевой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В соответствии с планом ремонтно-путевых работ в ближайшие пять лет в границах дороги будет уложено более 540 километров бесстыкового пути. К 2027 году его общая протяженность должна превысить 5 тысяч километров, что составит более 80% от развернутой длины всех главных путей магистрали.Добавим, что ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.Напомним, в текущем году на ВСЖД предусмотрено обновление 342 км пути. Капитальный ремонт предстоит выполнить на 254,1 км, при этом будет уложено 212 стрелочных переводов. На Транссибе в границах магистрали запланирован капремонт участков общей протяженностью 127,4 км, на Байкало-Амурской магистрали – участков общей протяженностью 126,7 км.Фото: company.rzd.ru