Общество 08.06.2023 в 17:37

Более 175 км бесстыкового пути будет уложено на ВСЖД в этом году

К 2027 году он составит более 80% от развернутой длины всех главных путей магистрали
A- A+
Текст: Номер один
Более 175 км бесстыкового пути будет уложено на ВСЖД в этом году
В 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет уложено 175,5 км бесстыкового пути. Его доля на магистрали постепенно увеличивается за счет ежегодного обновления путевой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В соответствии с планом ремонтно-путевых работ в ближайшие пять лет в границах дороги будет уложено более 540 километров бесстыкового пути. К 2027 году его общая протяженность должна превысить 5 тысяч километров, что составит более 80% от развернутой длины всех главных путей магистрали.

Добавим, что ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.

Напомним, в текущем году на ВСЖД предусмотрено обновление 342 км пути. Капитальный ремонт предстоит выполнить на 254,1 км, при этом будет уложено 212 стрелочных переводов. На Транссибе в границах магистрали запланирован капремонт участков общей протяженностью 127,4 км, на Байкало-Амурской магистрали – участков общей протяженностью 126,7 км.

Фото: company.rzd.ru
Теги
желдороги модернизация ВСЖД

Все новости

Более 175 км бесстыкового пути будет уложено на ВСЖД в этом году
08.06.2023 в 17:37
Бизнесменам Бурятии расскажут, как расширить рынки и найти новых клиентов
08.06.2023 в 17:32
«Ростелеком» обеспечил каналы связи для концерта к 100-летию Бурятии
08.06.2023 в 17:22
В Бурятию приезжает Александринский театр
08.06.2023 в 17:04
В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале
08.06.2023 в 15:57
Житель Улан-Удэ зарезал приятеля и «похоронил» его в заброшенном гараже
08.06.2023 в 15:22
«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии
08.06.2023 в 14:50
Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут
08.06.2023 в 14:41
В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет
08.06.2023 в 14:37
«Миллион в огороде»
08.06.2023 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
«Ростелеком» обеспечил каналы связи для концерта к 100-летию Бурятии
Благодаря этому праздничное шоу смогли посмотреть тысячи жителей республики
08.06.2023 в 17:22
В Бурятию приезжает Александринский театр
Национальный драматический театр России покажет в Улан-Удэ три спектакля
08.06.2023 в 17:04
В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале
Мероприятие соберет туристов и активистов водных видов спорта
08.06.2023 в 15:57
«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии
Татьяна Номоконова также завоевала титул «Мисс Фитнес»
08.06.2023 в 14:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru