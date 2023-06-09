В Кяхте мопед сбил подростка

В Кяхте около 19:45 накануне 24 летний водитель мопеда «Тойота Хайлендер», следуя по улице Рукавишникова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего подростка.В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.В ней напомнили, что с 5 по 9 июня в Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Наряды ДПС нацелены на профилактику аварий с участием мототранспорта; предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов; на выявление лиц, управляющих мототехникой без прав и номеров, а также - в пьяном виде. Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующих прав и навыков вождения.С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 участников дорожного движения ранены. В их числе 9 несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, три нарушителя были пьяны.Фото: pixabay.com