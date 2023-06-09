В Бурятии нерпа-центр получил лицензию

Россельхознадзор выдал бессрочную лицензию на содержание и использование животных в зоосадах нерпа-центру, расположенному в Усть-Баргузине Баргузинского района Республики Бурятия, сообщили в межрегиональном управлении ведомства.Специалисты Россельхознадзора в сжатые сроки провели оценку соответствия лицензионным требованиям нерпа-центра. Лицензия предоставлена зоосаду на основании приказа Россельхознадзора от 7 июня. Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.Всего в Бурятии шесть организаций имеют лицензию на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Это: Этнографический музей народов Забайкалья, ИП Дмитриева И.А., ИП Бороева Т.Б., ООО «Аква Лэнд», ООО «Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных», ООО «ЦЕРН».Управление напоминает, что согласно требованиям законодательства, процедуру лицензирования должны пройти все организации (юридические лица или индивидуальные предприниматели), которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.Фото: 38fsvps.ru