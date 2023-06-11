Общество 11.06.2023 в 08:00

Жителей Бурятии массово лишают «железных коней»

Однако пьяных водителей на дорогах меньше пока не становится
A- A+
Текст: Лариса Ситник
Жителей Бурятии массово лишают «железных коней»
За четыре месяца текущего года в республике зарегистрировано 443 преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». От соблазна сесть за руль в нетрезвом виде наших земляков не останавливают ни штрафы, ни конфискация автомобиля, ни лишение прав.

Так, 32-летнюю многодетную горожанку в декабре 2021 года привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, ей назначили наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей. Наказание рублем на автоледи не подействовало. В ноябре 2022 года женщина отдыхала в кафе, выпивала. Рано утром она, несмотря на то, что была пьяна, решила самостоятельно на своем автомобиле поехать домой. Как поясняла в суде горожанка, она надеялась проехать незамеченной. Однако женщину остановил патруль ГИБДД для проверки документов. Бдительные инспекторы сразу почувствовали запах алкоголя, исходивший от женщины. Алкотестер показал 0,88 мг/л. Автомобиль, на котором она ехала, поместили на штрафстоянку.

В мае 2023 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении попавшейся пьяной за рулем горожанки. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковали ее автомобиль «Тойота Камри» в доход государства.

Аналогичное наказание получил 30-летний безработный владелец еще одной «Тойоты Камри». Летом 2022 года мужчину оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Тем не менее осенью того же года улан-удэнец выпил в баре и сел за руль. Пьяная поездка закончилась 180 часами обязательных работ, лишением прав на два года и конфискацией машины.

Предпринимателю из Селенгинского района помимо конфискации автомобиля и лишения прав  пришлось выплатить штраф в сумме 210 тыс. рублей. Мужчина был в гостях у друга, они распивали пиво. Выпивший предприниматель попался сотрудникам ГИБДД. За совершенное преступление ему пришлось ответить по всей строгости закона.

Самым молодым нарушителем закона оказался 23-летний уроженец Иркутской области, проживающий в Бурятии. 20 марта 2023 года молодого человека признали виновным в вождении в нетрезвом виде и без прав. Уже 5 апреля парень вновь сел за руль в нетрезвом виде. Суд приговорил автовладельца к 200 часам обязательных работ, машину конфисковали в пользу государства.

По информации прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, только в мае текущего года поддержано государственное обвинение по уголовным делам по этой статье в отношении шести улан-удэнцев, попавшихся на пьяном вождении, у которых в доход государства конфискованы автомобили. Кроме того, владельцы транспортных средств обязаны либо отбыть обязательные работы, либо выплатить штрафы суммой от 200 тыс. рублей, а также лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Отметим, ужесточение наказания за пьяное вождение произошло в июле 2022 года. Как сообщили «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ, закон предусматривает конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нетрезвым вождением или вождением без прав.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители

Все новости

В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
11.06.2023 в 18:55
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
11.06.2023 в 18:45
В Улан-Удэ школьники сдали нормы ГТО
11.06.2023 в 18:29
Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов начнется в Бурятии
11.06.2023 в 17:26
ВЭФ-2023 сфокусируется на вызовах нового времени
11.06.2023 в 13:15
Почти 2 млн рублей потерял житель Улан-Удэ на криптовалюте
11.06.2023 в 12:16
В Улан-Удэ обновили 23 тыс квадратных метров дорожной разметки
11.06.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
Площадь лесного пожара выросла до 150 гектаров, в том числе 80 гектаров - верховой огонь
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
В праздничном концерте примут участие популярные исполнители Бурятии
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% и составили 106,1 млрд рублей
11.06.2023 в 18:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru