Жителей Бурятии массово лишают «железных коней»

За четыре месяца текущего года в республике зарегистрировано 443 преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». От соблазна сесть за руль в нетрезвом виде наших земляков не останавливают ни штрафы, ни конфискация автомобиля, ни лишение прав.Так, 32-летнюю многодетную горожанку в декабре 2021 года привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, ей назначили наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей. Наказание рублем на автоледи не подействовало. В ноябре 2022 года женщина отдыхала в кафе, выпивала. Рано утром она, несмотря на то, что была пьяна, решила самостоятельно на своем автомобиле поехать домой. Как поясняла в суде горожанка, она надеялась проехать незамеченной. Однако женщину остановил патруль ГИБДД для проверки документов. Бдительные инспекторы сразу почувствовали запах алкоголя, исходивший от женщины. Алкотестер показал 0,88 мг/л. Автомобиль, на котором она ехала, поместили на штрафстоянку.В мае 2023 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении попавшейся пьяной за рулем горожанки. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковали ее автомобиль «Тойота Камри» в доход государства.Аналогичное наказание получил 30-летний безработный владелец еще одной «Тойоты Камри». Летом 2022 года мужчину оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Тем не менее осенью того же года улан-удэнец выпил в баре и сел за руль. Пьяная поездка закончилась 180 часами обязательных работ, лишением прав на два года и конфискацией машины.Предпринимателю из Селенгинского района помимо конфискации автомобиля и лишения прав пришлось выплатить штраф в сумме 210 тыс. рублей. Мужчина был в гостях у друга, они распивали пиво. Выпивший предприниматель попался сотрудникам ГИБДД. За совершенное преступление ему пришлось ответить по всей строгости закона.Самым молодым нарушителем закона оказался 23-летний уроженец Иркутской области, проживающий в Бурятии. 20 марта 2023 года молодого человека признали виновным в вождении в нетрезвом виде и без прав. Уже 5 апреля парень вновь сел за руль в нетрезвом виде. Суд приговорил автовладельца к 200 часам обязательных работ, машину конфисковали в пользу государства.По информации прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, только в мае текущего года поддержано государственное обвинение по уголовным делам по этой статье в отношении шести улан-удэнцев, попавшихся на пьяном вождении, у которых в доход государства конфискованы автомобили. Кроме того, владельцы транспортных средств обязаны либо отбыть обязательные работы, либо выплатить штрафы суммой от 200 тыс. рублей, а также лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.Отметим, ужесточение наказания за пьяное вождение произошло в июле 2022 года. Как сообщили «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ, закон предусматривает конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нетрезвым вождением или вождением без прав.Фото: «Номер один»