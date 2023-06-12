Пенсионерка из Улан-Удэ сломала все стереотипы

Я ждала выхода на пенсию и прямо ворвалась в пенсионную жизнь. Все самое необходимое для комфортной жизни уже имелось. Как говорится, живи и радуйся! Я начала брать уроки игры на синтезаторе; пошла в школу вокала; занялась балетом для взрослых; попробовала рисовать. Меня интересовало все.





В прошлом году проводился конкурс «Toп-мoдeль Бypятии - 2022». Я рискнула, приняла участие в номинации 50+. В итоге получила новый опыт. Неожиданно для себя стала первой вице-«Топ-модель Бурятии» и «Топ-модель зрительских симпатий». Участие в конкурсе придало мне уверенности в себе. Я познакомилась с прекрасными участницами конкурса, мы до сих пор дружим.











Высокие каблуки, подиум - все это для меня легко, поскольку в школе моделей хорошо отрабатывают шаг и походку для дефиле. А вот по поводу выступления на конкурсе в боди, честно говоря, у меня в первый момент были сомнения: «Что скажет муж? Что скажут родственники?». Однако организаторы конкурса деликатно и тонко поработали с нами, убрали ограничивающие нас комплексы. Говорили: «Не переживайте, не бойтесь показать свою красоту и индивидуальность. У каждой женщины есть своя «изюминка»: энергетика, харизма. Пусть люди видят, что в любом возрасте женщина прекрасна». Мы решились и смело вышли. Муж меня поддержал. Так начались мои конкурсные истории. Когда мне пришло приглашение из Санкт-Петербурга участвовать в качестве модели в международном конкурсе модельеров-дизайнеров, я уже сразу откликнулась.





Поездка в Санкт-Петербург подарила мне массу прекрасных впечатлений и положительных эмоций. Удивительно красивый город, в котором с детства мечтала побывать. По условиям конкурса я должна была иметь две пары обуви: черные и светлые туфли. Все остальное предоставляли модельеры-дизайнеры. Работал целый концерн, организация была на высшем уровне. В одном зале делают макияж и прическу; в следующем выдают одежду для показа. На репетицию выделяют всего 20 минут. Такой хронометраж требует соответствующей подготовки моделей. Мероприятие дает прекрасную возможность расширить круг знакомых в мире моды и фэшн-индустрии.





Во время подготовки к финалу со мной работала стилист конкурса, согласовывала образ, начиная от сережек, перстней, заканчивая мельчайшими деталями наряда. Все конкурсантки готовились к выходу на подиум в кожаной одежде. В моем гардеробе оказался полный кожаный комплект: свитшот, брюки, ремень, фуражка.







Откуда у меня тяга к прекрасному? Думаю, что все изначально закладывается в семье. Наша мама обладала тонким чувством стиля, находила возможность украшать нас и вдохновляла на творчество и рукоделие, наверное, потому что сама прекрасно шила, вязала, вышивала. Как и все бурятские женщины, выросшие в традиционной среде, она умела шить все: от рукавичек и унтов до меховых шуб и шапок. Неизгладимое впечатление о женской красоте, элегантности осталось у меня от моей учительницы начальных классов Лидии Иннокентьевны в Петровск-Забайкальской школе-интернате, в которой я проучилась в первом и втором классах. С благодарностью вспоминаю эту удивительную школу с английским языком со второго класса. Наша учительница была всегда такая красивая: на высоких каблуках, в красивом платье, с уложенной прической, изысканными украшениями. Мы, девочки, любовались и восхищались ею.







В любом возрасте женщина должна быть ухоженной, женственной, элегантной. Тем более сейчас столько возможностей для достижения совершенства. Многие женщины, когда уходят на пенсию, больше внимания уделяют любимому дому, занимаются любимыми внуками; кто-то любит посвящать время саду, цветам, огороду, заготовкам. И это здорово.





Знакомьтесь – Светлана Бадмаева, 59-летняя пенсионерка, а еще танцовщица, которая может запросто сесть на шпагат, студентка первого курса вуза, участница и победитель конкурсов красоты, заядлая автоледи, экскурсовод и просто красивая женщина. Если кто-то со страхом ждет дня выхода на пенсию, то эта статья для вас. О том, почему в 60 жизнь только начинается, далее из первых уст.Родилась я в Бичурском районе в селе Дабатуй, а выросла в Мухоршибирском, в селе Кусоты. Папа Цыбик Цыренович Цыренов был главным зоотехником совхоза «Одон», мама Клариса Цыреновна Цыдыпова – бухгалтером. В нашей семье шестеро детей. К сожалению, папы очень рано не стало. Он ушел от нас в 38 лет - попал в аварию. Мама в этот момент находилась в декретном отпуске, старшему сыну было 12 лет, а младшей дочери - 11 месяцев. Папы не стало, когда мне исполнилось пять.По сей день помню эту сцену – мама от горя не может стоять на ногах, родственницы держат ее под руки… Люди думали, что мама не выдержит такого удара судьбы, ведь с детства она не отличалась крепким здоровьем. Но ей пришлось стать сильной. Она решила, что должна жить ради своих детей и, к нашему счастью, прожила долгую жизнь. Всю свою жизнь все силы она вкладывала в развитие детей: в доме звучала музыка, были музыкальные инструменты – гитара, баян, фортепиано; разнообразный спортивный инвентарь; продолжалась папина традиция – делать большую подписку, выписывать практически все детские и познавательные журналы.Несмотря на то, что мама осталась одна с детьми, она смогла нам всем дать высшее образование. Потом, повзрослев, мы спрашивали, почему она снова не вышла замуж. Она улыбалась и говорила: «Для меня мои дети всегда были важнее всего на свете. Я хотела, чтобы вы выросли хорошими и счастливыми людьми». Так и получилось.В детстве я мечтала стать учительницей начальных классов. Но так получилось, что первая моя специальность – «товаровед промышленных и продовольственных товаров». Позднее, окончив сельхозакадемию по специальности «аудит и бухгалтерский учет», устроилась в Сбербанк. Начала кассиром, а вышла на пенсию с должности главного инспектора, до реорганизации отдела работала начальником сектора организации кассовой работы. В общей сложности отдала банковской работе более 20 лет. Меня приглашали в Иркутск, в Байкальский банк, руководить этим же направлением, но я отказалась, поскольку для меня важнее было находиться рядом с мамой и обеспечивать ей максимальный комфорт и заботу. Вместо карьерного роста я выбрала здоровье и спокойствие мамы, о чем нисколько не жалею.Мама меня благодарила и говорила по-бурятски теплые слова: «Ты меня уже при жизни подняла на небеса!». Это самые дорогие моему сердцу слова. Они позволяют мне надеяться, что я сделала все, что нужно было для нашей мамы. К своему 60-летию я иду счастливая, с чувством исполненного долга.Окончила профессиональную модельную школу 50+ ARTPODIUM. Затем вступила в подиумную группу 55+ «Гоемсуу». Творческая креативная атмосфера группы вдохновляет, развивает меня. Энергия созидания и добра объединяет участников в культурных, социальных, благотворительных проектах. Жизнь группы полна событиями: концерты, показы, акции, творческие встречи.Группа «Гоемсуу» входит в общественную организацию «Серебряные волонтеры Бурятии». Это очень большая организация, где много направлений деятельности. Мы морально и материально помогаем одиноким пожилым людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Также взяли шефство над шестерыми детьми, которые в прошлом году потеряли родителей.После участия в этом конкурсе дала себе слово - каждый год на день рождения принимать участие в новом интересном проекте. Так, в апреле 2023 года я съездила в Новосибирск для участия в конкурсе красоты «Гранд Леди России - 2023». Кстати, самой возрастной участнице конкурса был 81 год, она выступила достойнейшим образом.Я была удостоена короны и звания второй вице-«Гранд Леди России». Конкурс длился почти полтора месяца, часть этапов я проходила в дистанционном режиме. В рамках кулинарного этапа конкурса мною были представлены наши знаменитые бурятские буузы, благодаря которым я получила «Приз зрительских симпатий».К творческому этапу конкурса подготовила танец. Молодой и талантливый хореограф Анастасия Леонова поставила мне удивительно красивый бурятский танец с элементами современной хореографии. Говорят, он понравился зрителям и жюри. Так как я второй год занимаюсь в студии LEVITA, то, конечно, в танце использовала наработанные элементы балета и растяжки. Я легко сажусь на шпагат. Думаю, это генетическая предрасположенность: папа занимался гимнастикой, мама отличалась гибкостью даже в пожилом возрасте. Считаю, что с возрастом надо сохранять не только остроту ума, но и гибкость тела.В настоящее время работаю младшим научным сотрудником в Национальном музее Республики Бурятия в галерее Льва Бардамова. Должность обязывает иметь образование в сфере культуры и искусства, поэтому в 2022 году я поступила во ВСГАКИ в магистратуру на образовательную программу по культурологии. С большим интересом посещаю занятия, сдаю зачеты и экзамены. Мне интересно со студентами, с молодежью - у них энергии 21 века. Я чувствую, как заряжаюсь от них. Мне нравится учиться, заходить в аудиторию, ощущать себя снова студенткой Светланой, поднимать руку, отвечать на семинаре. Все это для меня, как говорит молодежь, в кайф. Многие преподаватели гораздо младше меня по возрасту, но старше по статусу. Я учусь у них.Шушукаются ли за спиной? Ни разу не видела, не слышала. По этому поводу я никогда не переживаю.Люблю водить машину, мне это не в тягость, а в удовольствие. Никогда не устаю за рулем. Могу пригласить одноклассниц, подруг и сорваться в маленькое путешествие на машине. Иногда мы спонтанно уезжаем на Байкал.Мы с моим мужем Андреем Халсахановым вместе уже 20 лет. Он у меня пенсионер. Всю жизнь проработал сварщиком, у него самая высокая квалификация. Он профессионал своего дела. Я гордилась и горжусь им. Мне говорят порой, вы так им гордитесь, как будто он профессор. Я отвечаю, а он и есть профессор своего дела.Он интересный человек, любит природу, рыбалку. Рано остался сиротой. У него чувство прекрасного прямо в крови. Он мой первый стилист. Когда я куда-то собираюсь, то непременно спрашиваю у него совета. Если Андрей одобрил, то мне, как правило, уже не нужны мнения других стилистов или визажистов.Муж у меня спокойный, степенный человек. Я более реактивная, быстрая. Главный секрет нашего брака - это взаимоуважение и любовь.Бог один, независимо от веры. У мамы были разные иконки. Она говорила, что самое главное - Бог в душе. Моя мама делилась со мной, что видела его. Но я не расспросила ее подробнее об этом, о чем сожалею.Навсегда запомнила ее слова: «Живите с Богом, верьте в Бога, никогда плохого не говорите, не жалейте добрые слова говорить людям, у вас золото изо рта не упадет, не скупитесь на хорошие слова. Всегда поддерживайте людей в горе и в радости. Будьте там, где люди радуются, разделяйте с ними эту радость. Будьте там, где люди в горе, разделите с ними их горе». Она была мудрой женщиной.Однако хочется, чтобы при этом женщина никогда не забывала о себе, о своей миссии нести в мир красоту. Ведь каждая женщина прекрасна, каждая женщина украшает мир. Я видела, как радуются внуки, дети, когда их мама или бабушка дефилирует по подиуму.В ближайшем будущем Национальный музей Республики Бурятия планирует организовать мастер-классы по этикету на базе галереи Льва Бардамова. В настоящее время я занимаюсь детальной разработкой проекта.Полагаю, что галерея Льва Бардамова располагает всем необходимым для проведения таких мастер-классов. Тем более что у нас уже накоплен опыт проведения тематических чаепитий, приуроченных к встрече Нового года, Сагаалгана. Они имели успех у посетителей. Мы надеемся на успешное развитие проекта.Знания светского этикета позволяют человеку презентовать себя как культурного человека. Умение правильно вести себя в обществе это важный навык в любые времена. В понятие светского этикета входит огромный пласт знаний, мы же пока хотим взять лишь его маленькую, но важную часть – умение вести себя за столом. Я думаю, что это будет полезный и интересный мастер-класс. Записываться на мастер-класс можно уже сейчас, позвонив по телефону галереи Льва Бардамова.Впереди, я уверена, интересная и насыщенная жизнь.Во-первых, хочу окончить магистратуру. У меня интересная тема магистерской диссертации – досуг пожилых людей. Эта тема мне близка. И, возможно, продолжу заниматься ею и далее.Во-вторых, надеюсь продолжить подиумную деятельность, планирую принимать участие в показах в разных городах.И, конечно, важно оставаться опорой и надежным тылом для нашей большой семьи.Каждый день дарит мне маленькие открытия. Работа в галерее увлекает. Позитивный взгляд на мир укрепляет. Ощущение полета появляется, когда чувствуешь свою востребованность. Все зависит от самоощущения: если говорить себе, что «я уже старенькая», то и спина сгорбится, и болезни одолеют.Посетители галереи часто говорят про мою харизму, энергию, жизнелюбие. Порой подходят после экскурсии, обнимают со словами: «Вы меня просто встряхнули, я уже готова бежать и жить, жить». Или отмечают, что при встрече со мной у них появилось желание надеть красивое платье, встать на каблуки. Мне нравится, что я кому-то помогаю полюбить себя. Хочется, чтобы все были влюблены в жизнь и радовались каждому дню.Фото: Елены Симаковой, Марины Мальцевой, Аюны Тарбаевой.