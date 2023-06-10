Сгоревшими домами в Муйском районе Бурятии займется прокуратура

Напомним, сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трех деревянных частных жилых домов по улице Минская в поселке Таксимо Муйского района.

- К тушению пожара привлекли 26 человек и 11 единиц техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев угрозу перехода огня на соседние строения сняли. К тушению привлечён пожарный поезд, - сообщает ГУ МС по Бурятии.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Предварительно площадь пожара составила около 2000 кв.м.

Решается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления и иными органами законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты меры реагирования, - сообщает прокуратура Бурятии.





Фото: "Номер один"